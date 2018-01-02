Как изменения климата влияли на падение империй? - Republic

CA-NEWS (CA) - Связь климатических и социальных процессов – распространенная тема для исследований. Их авторы соотносили неурожай во Франции 1788 года с волнениями крестьян и последовавшей революцией. Засухи в Сирии в 2006 и 2010 годах – с ухудшением экономической ситуации и последовавшей гражданской войной. Засуху в Италии в 1893 году – с ростом влияния сицилийской мафии: тяготы крестьян стали фактором развития левого движения, и чтобы ему противостоять, землевладельцы обратились за помощью к организованной преступности, говорится в статье Republic.

В докладе исследовательского Центра Вудро Вильсона, посвященного изменению климата, отмечалось, что связанные с этим социальные конфликты и миграционные процессы могут начинаться на местном уровне, но затем быстро распространяться. Разумеется, климат – лишь один из факторов, однако его ухудшение, по меньшей мере, обостряет уже существующие социальные противоречия.

Комментируя эту тему несколько лет назад, министерство обороны США отмечало, что изменение климата – потенциальный мультипликатор угроз, от инфекционных болезней до вооруженных восстаний. «Это становится фактором национальной безопасности, – констатировало ведомство. – Повышение глобальной температуры, изменение режима осадков и более экстремальные климатические процессы актуализируют вызовы, с которыми сталкивается мир – бедность, голод и конфликты».

В 2017 году были опубликованы исследования, уточнившие знание о том, как климатические процессы влияли на судьбу государств прошлого. «Это были цивилизации, существовавшие долгое время, – говорит историк из Гарвардского университета Майкл МакКормик. – Люди, жившие в тот период, были умными и предприимчивыми, практически как мы. Однако природные явления могли оказаться для них разрушительными».

Муссоны

Индская или ⁠хараппская цивилизация находилась на территории современных Индии и Пакистана. Она ⁠просуществовала около двух тысяч лет (примерно с 3300 до 1300 до нашей ⁠эры). На пике ⁠ее численность составляла около пяти миллионов человек.

Среди ее ⁠достижений – развитие ирригационного земледелия и обработки металла, городское строительство (города отличались достаточно сложной планировкой и наличием канализационных систем), стандартизация (например, при изготовлении кирпичей для строительства домов) и масштабная внешняя торговля. Торговые пути распространялись на Ближний Восток и Центральную Азию.

Однако примерно после 1800 года до нашей эры цивилизация пережила спад. Население сокращалось, многие поселения опустели, социальные институты, технологии пришли в упадок. Одно из основных объяснений сводится к тому, что причиной стало изменение климата. Исследование ученых Индийского института технологий, опубликованное в журнале Nature, содержит подтверждения этой теории.

Изменения были связаны с ослаблением муссонов – сезонных ветров, которые обеспечивают повышенный уровень осадков в летний период и являются критичным фактором для земледелия. Муссонные дожди питали реку Гаггар и ее притоки, вдоль которых располагались поселения хараппцев. Согласно исследованию, в седьмом тысячелетии до нашей эры усиление муссонов способствовало развитию речных систем. Однако через несколько тысячелетий они стали постепенно ослабевать.

Авторы судят об этом по анализу костей и зубов животных, найденных при археологических раскопках. Концентрация различных изотопов кислорода (16O или 18O) указывает на характеристики воды, которую они употребляли. А эти данные (например, более высокий уровень 18O возникает при повышенном испарении) может служить индикатором климатических изменений. На ослабление муссонов указывали и другие исследования – например, анализ окаменелостей, найденных на месте древних озер на северо-востоке Индии.

Результатом, согласно исследованию, стали периоды с очень низким уровнем осадков (авторы другой работы утверждали, что в период с 2200 по 2000 годы до нашей эры регион пережил засуху). Люди пытались приспособиться к этому – в частности, переходить на другие сельскохозяйственные культуры (например, просо). При этом уменьшение урожаев подрывало экономическое благополучие городов. Постепенно исчезали большие зернохранилища, которые среди прочего служили резервом на случай неурожая. Люди покидали города, переселяясь в небольшие поселения, среди них, как полагают исследователи, распространялось недоверие к технологиям и стандартам, до этого способствовавшим росту цивилизации.

Вулканы

Период, когда Египтом правила династия Птолемеев, продолжался около 300 лет – примерно до начала нашей эры. Он характеризовался взаимодействием египетской и греческой социальных систем, городским строительством, развитием торговли и налоговой системы. Увеличивался уровень грамотности, развивалась наука. Александрия, основанная в 332 году до нашей эры, стала научным и культурным центром.

Упадок эллинистического Египта связывают с многочисленными войнами, политическими процессами и некомпетентностью более поздних правителей. Но исследование, проведенное учеными из Йельского университета, утверждает, что климатические процессы также осложняли ситуацию.

В данном случае сыграла роль вулканическая активность. Благополучие Египта, одного из богатейших государств Средиземноморья того периода, было основано на сельском хозяйстве – земледелии, которое процветало благодаря сезонным разливам Нила. Вулканы, как показали исследования, могут влиять на эту систему. При извержениях в воздух попадают твердые частицы, образуя аэрозоли. Они отражают солнечное излучение, способствуя понижению температуры, уменьшению испарения воды и сокращению количества осадков.

Ученые сравнили данные об извержениях вулканов с периодами социальных волнений в Египте того периода, и нашли корреляции. «Жизнь Древнего Египта сильно зависела от сезонного разлива Нила, поддерживавшего земледелие, – говорит автор исследования Джозеф Мэннинг. – Когда происходили извержения вулканов, воды оказывалось меньше. Это создавало социальное напряжение, которое могло привести к беспорядкам и другим последствиям».

Исследователи также обнаружили корреляции между извержениями и снижением военной активности государства (правление Птолемеев сопровождалось многочисленными военными конфликтами). По их логике, климатические процессы, влиявшие на экономику, сдерживали милитаристские устремления тогдашней власти.

Один из приведенных примеров – серия извержений в 247–244 годы до нашей эры. Правитель Египта, Птолемей III Эвергет в то время вел одну из Сирийских войн – часть затяжного конфликта с государством Селевкидов, империей, располагавшейся на территориях, где, в частности, находятся современные Афганистан и Пакистан. Однако в 245 году, как писал римский историк Марк Юстин, ему пришлось срочно возвращаться в Египет (волнения в собственной стране, по словам историка, помешали Птолемелю одержать окончательную победу). Другой источник подтверждал информацию о беспорядках. При этом более поздний указ упоминал предыдущие годы как неудачные для сельского хозяйства, отмечая, что властям пришлось импортировать зерно, потратив на это «значительную часть своих доходов».

Похолодание

Римская империя, основанная незадолго до начала нашей эры, просуществовала сотни лет. Она контролировала территории в Европе, Азии и Африке. Ее население на пике насчитывало более 70 млн человек (значительная часть населения Земли, которое в первые столетия нашей эры исчислялось сотнями миллионов).

Существование империи сопровождалось развитием технологий – от вооружений до медицины – и масштабным строительством коммуникаций. Английский историк Эдвард Гиббон считал, что этот период был одним из лучших в истории человечества.

По поводу упадка империи были выдвинуты сотни гипотез. Историк Кайл Харпер, профессор университета Оклахомы, выпустивший книгу «Судьба Рима. Климат, болезни и конец империи», отмечает, что наряду с военными, политическими и социальными причинами сыграла роль и погода.

Первые несколько веков нашей эры характеризовались мягким климатом, благоприятным для сельского хозяйства (период известен как Римский климатический оптимум). Однако в 530-е годы в северном полушарии произошло резкое понижение среднегодовой температуры, на которое повлияли извержения вулканов (как следствие – загрязнение атмосферы аэрозолями, которые отражают часть солнечного излучения).

Похолодание вызвало неурожаи и активизировало миграционные процессы. Среди прочего, как отмечал британский историк Колин Баррас, ситуация способствовала распространению заболеваний. За большими группами людей следовали и крысы, переносчики инфекционных заболеваний. Первая мировая эпидемия чумы вспыхнула вскоре после этого, в начале 540-х годов.

Автор книги приводит и другие примеры. Так, вторжение гуннов в Европу в середине IV века, запустившее масштабные миграционные процессы и усилившее давление на границы Римской империи, также было спровоцировано климатическими процессами. В частности, сильными засухами, которые, как считают исследователи, спровоцировали кочевников на поиск новых пастбищ и движение на новые территории.