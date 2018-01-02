РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Предоплату в 100% с нового года ввели за водоснабжение в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Водоснабжение в Узбекистане с 1 января 2018 года будут оказываться по 100-процентной предоплате. Соответствующий указ был принят ещё в середине ноября прошлого года.

Должников теперь могут полностью отключить от водоснабжения и водоотведения. При этом за повторное подключение придется заплатить от двух до десяти минимальных размеров заработной платы (40−200 долларов).

Это решение вызвано системными проблемами и недостатками, накопившимися в водопроводно-канализационном хозяйстве республики. Они привели к увеличению задолженности за услуги, снижению платежной дисциплины и к стагнации отрасли в целом, говорится в документе.

Водопровод, канализация и другие объекты водоснабжения республики эксплуатируются свыше 40 лет. Из-за их неудовлетворительного состояния потери воды достигают 40%, случаются перебои в поставках потребителям.

Контролировать поступление средств за воду теперь будут сотрудники Бюро принудительного исполнения при генеральной прокуратуре.

Задолженности будут списываться с банковских счетов хозяйствующих субъектов или удерживаться из зарплаты физических лиц.

print
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
cognac
11:58, 02 января 2018
Жестко...
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×