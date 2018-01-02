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  2 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан с 1 января станет председателем в СНГ
CA-NEWS (TJ) - Председательство в СНГ с 1 января 2018 года переходит от России к Таджикистану, сообщает РИА Новости.

В конце декабря, выступая на неформальном саммите СНГ в Москве, президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в ходе председательства его страны в Содружестве усилия будут направлены на укрепление военно-технического сотрудничества, а также программе сотрудничества по укреплению пограничной безопасности на внешних границах. Также "соответствующее внимание будет уделено вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконному обороту наркотиков".

Рахмон добавил, что усилия Таджикистана, как председателя СНГ, будут направлены на дальнейшее развитие экономического взаимодействия.

По его словам, запланированные в Душанбе встречи глав правительств и саммит глав государств СНГ станут одними из важнейших мероприятий, проводимых в республике в 2018 году.

Как отметил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, концепция председательства Таджикистана в СНГ в 2018 году предусматривает проведение целого комплекса мероприятий, направленных на углубление сотрудничества и активизацию интеграционных процессов. Он выразил уверенность, что определенные концепцией подходы будут поддержаны и реализованы при самом заинтересованном участии всех стран Содружества.

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