Мотоклубы Ташкента устроили новогоднюю акцию (фото)

CA-NEWS (UZ) - Необычную акцию в последний день уходящего года провели мотоциклисты мотоклубов города Ташкента, сообщает nuz.uz.

Чтобы скрасить впечатление и создать людям новогоднее настроение, мотоциклисты мотоклубов Ташкента решили преподнести жителям столицы своеобразный подарок.

Мотоциклисты клуба V-Twin Uzbekistan RC выступили с инициативой проведения праздничной акции «Деды Морозы в Ташкенте» под девизом «Подарим городу новогоднее настроение!». Практически все мотоциклисты столицы откликнулись на призыв коллег и изъявили желание участвовать в акции.

Суть акции была в том, что мотоциклисты, нарядившись в костюмы Деда Мороза на мотоциклах совершили праздничный заезд по всему городу Ташкенту.

⇳

Стартовали Деды Морозы – мотоциклисты в 11:30 31 декабря с автомобильной стоянки супермаркета «Авиатор» торговой сети Корзинка.уз. Маршрут колонны Дедов Морозов пролегал по Яшнабадскому, Юнус-Абадскому, Шайхантаурскому, Чиланзарскому и Мирабадскому районах и финишировали мотоциклисты возле Дворца Форумов.

На всем протяжении маршрута, колонна мотоциклистов привлекая внимание горожан, вызывала улыбку на их лицах. В то же время сотни людей спешили запечатлеть это необычное для Ташкента событие на камеры своих телефонов.

Акция удалась, мотоциклисты Ташкента смогли подарить радость и праздничное настроение жителям и туристам столицы в канун Нового года.