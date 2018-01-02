Туркменистан вдвое увеличил цену на электроэнергию поставляемую в Афганистан и приостановил подачу

- Туркменистан, экономика
- 12:29, 02 января 2018
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CA-NEWS (TM) - Туркменистан поднял цену за электроэнергию поставляемую в северные провинции Афганистана на 100%, сообщает «1TV Afghanistan» со ссылкой на афганских чиновников.
Раньше 1 киловатт стоил $0,02, с нового года Туркменистан увеличил стоимость до $0,04.
Представители северной афганской провинции Герат также призвали жителей участвовать в кампании против повышения цен на импортируемое электричество.
Правительство Афганистана заключать контракт на новых условиях отказалось, в связи с чем туркменская сторона прекратила подачу электроэнергии в Герат, Фарьяб, Сари-Пуль и Джаузджан, отмечает издание.
Власти Афганистана временно будут направлять в северные регионы часть электроэнергии, поставляемой из Ирана.
Напомним, Таджикистан экспортирует электроэнергию в соседний Афганистан по цене 4,059 цента за один кВт/ч.