Туркменистан вдвое увеличил цену на электроэнергию поставляемую в Афганистан и приостановил подачу

CA-NEWS (TM) - Туркменистан поднял цену за электроэнергию поставляемую в северные провинции Афганистана на 100%, сообщает «1TV Afghanistan» со ссылкой на афганских чиновников.

Раньше 1 киловатт стоил $0,02, с нового года Туркменистан увеличил стоимость до $0,04.

Представители северной афганской провинции Герат также призвали жителей участвовать в кампании против повышения цен на импортируемое электричество.

Правительство Афганистана заключать контракт на новых условиях отказалось, в связи с чем туркменская сторона прекратила подачу электроэнергии в Герат, Фарьяб, Сари-Пуль и Джаузджан, отмечает издание.

Власти Афганистана временно будут направлять в северные регионы часть электроэнергии, поставляемой из Ирана.

Напомним, Таджикистан экспортирует электроэнергию в соседний Афганистан по цене 4,059 цента за один кВт/ч.