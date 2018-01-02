В Узбекистане увеличились акцизы на алкоголь

- В Узбекистане с 1 января 2018 года установлены новые ставки акцизного налога на производимую в республике алкогольную продукцию, спирт и пиво.

Новые ставки были установлены постановлением главы государства «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2018 год».

Согласно документу, с 1 января 2018 года акцизный налог на этиловый спирт за 1 декалитр готовой продукции составляет 7844 сумов ($0,96-рост 25 процентов) и на натуральные вина – 6994 сумов ($0,8- рост 10 процентов).

Акцизный налог на другую винную продукцию за 1 декалитр готовой продукции вырос до 12 тысяч сумов ($1,5 - рост 20 процентов), на коньяк – 73997 сумов ($9 - рост 27 процентов), водку и прочую крепкую алкогольную продукцию – 67571 сумов ($8,3 - рост 25 процентов), на пиво – 7699 сумов ($0,95 - рост 20 процентов).

Согласно документу, с 1 января 2018 года минимальная оптово-отпускная цена на вино для производителей будет составлять 6500 сумов за литр ($0,8 - рост на 20,3 процента), а минимальная розничная цена - 7800 сумов ($0,97 - рост 20,3 процента).

Оптовая цена за водку и прочую алкогольную продукцию будет составлять 16 000 сумов ($2 - рост 24 процентов), розничная - 19 200 сумов ($2,3 - рост 24 процентов).

Розничная цена на коньяк вырастет на 28 процентов и составит 26 400 сумов ($3,2), а оптово-отпускная - 22 000 сумов ($2,7 - рост 28 процентов).