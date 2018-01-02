В отсутствии гигиены заключается огромная польза для здоровья, - исследование

CA-NEWS (CA) - Доктор Дэвид Перлмуттер, автор бестселлера «Кишечник и мозг: как кишечные бактерии исцеляют и защищают ваш мозг» (готовится к выходу в издательстве «Манн, Иванов и Фербер»), возможно, знаком кому-то из читателей по более ранней своей работе с похожим названием – «Еда и мозг: что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью». Но если тогда Перлмуттер лишь попутно отмечал особое значение кишечника во влиянии на головной мозг, то на сей раз решил посвятить их тесным взаимоотношениям отдельную книгу, пишет Republic.

Хотя не в вашей власти изменить, как вы появились на свет, на каком вскармливании находились и какая у вас сформировалась микрофлора, когда вы были младенцем, вы все еще в состоянии изменить, вылечить и поддержать здоровую микрофлору кишечника с помощью того, что вы едите, в какой экологической среде живете и какого образа жизни придерживаетесь.

Одна из тем этой книги – так называемый эффект грязи. Иными словами, в отсутствии гигиены заключается огромная польза. Ошеломительные результаты последних исследований показали прямую взаимосвязь между все более «стерильными» условиями жизни людей и развитием хронических заболеваний – от болезней сердца и аутоиммунных расстройств до рака и диареи.

Супруги Эрика ⁠и Джастин Сонненберг возглавляют лабораторию на факультете микробиологии и иммунологии Медицинской ⁠школы Стэнфордского университета. Они изучают взаимоотношения между микроорганизмами внутри микрофлоры ⁠кишечника, а также те ⁠взаимоотношения, которые формируются между ⁠кишечными бактериями и их «хозяевами». ⁠В частности, они исследуют, как снижение разнообразия и потеря определенных видов бактерий у представителей западной цивилизации вследствие их рациона питания, применения антибиотиков и слишком «стерильных» условий жизни могут объяснить рост «западных» болезней, которые в меньшей степени характерны для традиционных, преимущественно аграрных, обществ.

В своей недавней научной работе Сонненберги убедительно обосновали, что мы можем испытывать «несовместимость» между нашей ДНК, которая осталась практически неизменной на протяжении всей истории человечества, и микрофлорой кишечника, претерпевшей значительные изменения в процессе адаптации к современному образу жизни. Кроме того, они указывают на то, что современный рацион питания, в котором мало растительных волокон, служащих «топливом» для кишечных бактерий, привел к снижению разнообразия бактерий в микрофлоре, а также полезных побочных продуктов, которые производят бактерии, когда расщепляют пищу и участвуют в процессе обмена веществ. Иными словами, мы «морим голодом собственную микрофлору», и это может иметь необратимые последствия для здоровья. Тем временем побочные продукты жизнедеятельности кишечных бактерий влияют на контроль воспалительных процессов, а также на ответ иммунной системы – два ключевых фактора для развития любых хронических заболеваний. Чета Сонненберг отмечает: «Вполне возможно, что западная микробиота фактически является дисбиотической и предрасполагает к развитию у людей самых разных заболеваний».

Если сравнить микрофлору детей из Африки с микрофлорой детей из Европы, можно обнаружить существенную разницу. В микрофлоре западного человека не хватает разнообразия и преобладают бактерии группы Firmicutes по сравнению с бактериями группы Bacteroidetes – как вы помните, эти два типа бактерий доминируют в микрофлоре кишечника. Бактерии группы Firmicutes помогают организму извлекать больше калорий из продуктов и усваивать жиры. Таким образом, их преобладание в кишечнике ассоциируется с набором излишнего веса. У бактерий группы Bacteroidetes, с другой стороны, нет такой способности. Так что состав микрофлоры с более высоким уровнем бактерий группы Firmicutes связывают с более высоким риском ожирения. Такой состав микрофлоры обычно наблюдается у городских жителей, в то время как противоположная картина более характерна для жителей сельских областей.

Проследить взаимосвязь между «стерильным» западным образом жизни, с диетой, бедной растительными волокнами, и развитием хронических заболеваний можно на основе фактора благосостояния. Действительно ли у населения более богатых и «чистых» стран выше уровень, скажем, болезни Альцгеймера? Это было продемонстрировано в замечательном исследовании, проведенном в Кембриджском университете, результаты которого опубликованы в 2013 году. Доктор Молли Фокс и ее коллеги провели оценку 192 стран по всему миру по двум показателям. Во-первых, они оценивали уровень заражения паразитами и разнообразие микрофлоры кишечника у жителей этих стран. Во-вторых, анализировали уровень болезни Альцгеймера.

Их открытия были просто поразительны. В странах с наименее благоприятными санитарными условиями статистика по заболеваемости болезнью Альцгеймера была значительно ниже. В то же время в странах с хорошими санитарными условиями и, следовательно, более низким уровнем инфестации, а также меньшим разнообразием кишечных микроорганизмов уровень заболеваемости болезнью Альцгеймера зашкаливал. В странах, где более 75% городского населения, например в Великобритании и Австралии, уровень заболеваемости болезнью Альцгеймера на 10% выше, чем в странах, где менее одной десятой населения живут в городах, например в Непале и Бангладеш. Согласно заключению ученых, «на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что уровень санитарного состояния демонстрирует положительную корреляцию с риском заболевания болезнью Альцгеймера… Различия в уровне санитарного состояния разных стран могут частично объяснять различия в уровнях риска развития болезни Альцгеймера с точки зрения глобальной картины. Подверженность воздействию микроорганизмов может отражать обратную зависимость от риска развития болезни Альцгеймера. На основании этих результатов можно прогнозировать увеличение случаев заболевания в развитых странах, где бактериальное разнообразие микрофлоры быстро снижается».

В странах с самым высоким уровнем заражения паразитами, таких как Кения, наблюдается самый низкий уровень заболеваемости болезнью Альцгеймера. Разумеется, корреляция (как та, что обнаружена в указанном исследовании) не обязательно означает причинно-следственные отношения. Только тот факт, что хорошие санитарные условия тесно связаны с повышенным риском развития болезни Альцгеймера, не обязательно означает, что они приводят к увеличению риска заболевания Альцгеймером. При развитии любой болезни, в том числе при развитии конкретных болезней в разных странах, играют роль многие факторы.

Тем не менее, учитывая сказанное, нельзя не признать, что в свете все новых доказательств невозможно игнорировать столь очевидные и тесные корреляции. Эти доказательства носят эмпирический характер, но дедуктивные рассуждения заставляют нас хотя бы задуматься над тем, что от состава и состояния микрофлоры кишечника может во многом зависеть риск развития различных хронических заболеваний. Это также приводит нас к вопросу, озвученному доктором Джастином Сонненбергом: «Какое влияние на самом деле бактерии оказывают на организм человека? Можно ли утверждать, что человек – просто искусный сосуд для размножения и развития микробов?

Хороший вопрос

Тот факт, что человек эволюционировал вместе с этими микроорганизмами на протяжении миллионов лет, неопровержим. Эти микроорганизмы – такая же часть механизма выживания человека, как и его собственные клетки, они необходимы для здоровья и жизнедеятельности. К сожалению, к микрофлоре кишечника мы относимся без должного уважения. Эти микроорганизмы выполняют жизненно важную работу в опаснейших условиях. Самое время начать относиться к ним с должным уважением и позаботиться о них, как они того заслуживают. Только это поможет нам сделать серьезный, осмысленный шаг на пути борьбы с болезнями современности.