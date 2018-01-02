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  2 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Турецкие бизнесмены провели пикет у туркменского посольства в Анкаре с требование выплатить деньги за строительство объектов (видео)

CA-NEWS (TM) - В конце декабря 2017 года турецкие бизнесмены, работавшие в Туркменистане, провели пикет у туркменского посольства в Анкаре, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Предприниматели заявляют, что уже два года не могут получить деньги за выполненные работы по строительству различных объектов.

Обращения в МИД, МВД, Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана оказались безрезультатными.

Предприниматели обращаются к главам Туркменистана и Турции, чтобы они помогли разрешить ситуацию.

Напомним, что в августе турецкие строители, которым также задолжала туркменская сторона обратились за помощью к президенту Турции. Помогло ли обращение к главе государства решить проблему неизвестно.

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