В Узбекистане отменили повышенную пошлину для автомобилей возрастом до одного года

- В Узбекистане с 1 января 2018 года отменена повышенная ставка пошлины за нотариальное удостоверение доверенностей и договоров по автомобилям возрастом до одного года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 декабря 2017 года подписал постановление «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2018 год».

Ранее пошлина за удостоверение нотариусами доверенностей на право пользования (распоряжения) или договоров купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды, безвозмездного пользования, залога и лизинга легковых автомобилей отечественного и импортного производства сроком эксплуатации до одного года со дня приобретения у официальных дилеров составляла 5 минимальных размеров зарплат (МРЗП) за каждую лошадиную силу.

Действующая пошлина за удостоверение договоров купли-продажи, мены, дарения автомототранспортных средств возрастом до трех лет составляет 10% МРЗП, автотранспорта иностранного производства — 30% МРЗП, за удостоверение доверенностей на право пользования и распоряжения автомобилями родителям, супругу и его родителям, детям и их супругам, братьям, сестрам, внукам и племянникам‎ — 1 МРЗП, на право пользования другим лицам‎‎‎ — 5 МРЗП, на право распоряжения другим лицам‎‎‎ — 10 МРЗП.