В Узбекистане отменили повышенную пошлину для автомобилей возрастом до одного года

- Узбекистан, экономика
- 13:41, 02 января 2018
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 декабря 2017 года подписал постановление «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2018 год».
Ранее пошлина за удостоверение нотариусами доверенностей на право пользования (распоряжения) или договоров купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды, безвозмездного пользования, залога и лизинга легковых автомобилей отечественного и импортного производства сроком эксплуатации до одного года со дня приобретения у официальных дилеров составляла 5 минимальных размеров зарплат (МРЗП) за каждую лошадиную силу.
Действующая пошлина за удостоверение договоров купли-продажи, мены, дарения автомототранспортных средств возрастом до трех лет составляет 10% МРЗП, автотранспорта иностранного производства — 30% МРЗП, за удостоверение доверенностей на право пользования и распоряжения автомобилями родителям, супругу и его родителям, детям и их супругам, братьям, сестрам, внукам и племянникам — 1 МРЗП, на право пользования другим лицам — 5 МРЗП, на право распоряжения другим лицам — 10 МРЗП.