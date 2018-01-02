Президент США заявил об освобождении коалицией 100% территории ИГ (видео)

- Президент США Дональд Трамп в еженедельном обращении к американцам заявил, что международная коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» захватила почти всю территорию боевиков в Сирии и Ираке. Об этом говорится в его обращение опубликованном в YouТube.

«Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГ. На данный момент коалиция отвоевала почти 100 процентов территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов», - сказал глава государства.

Ранее Минобороны России заявляло об освобождении 98% территории Сирии.