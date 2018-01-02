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  3 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Калифорнии легализовано употребление марихуаны
CA-NEWS (CA) - С 1 января Калифорния стала крупнейшим штатом США, в котором легализовано употребление марихуаны в развлекательных целях, сообщает Би-би-си.

Согласно закону, вступившему в силу в первый день 2018 года, жители штата старше 21 года имеют право хранить до одной унции (28 граммов) каннабиса или выращивать у себя дома до шести растений конопли.

Противники введения этой нормы утверждали, что она приведет к росту числа случаев вождения машины и аварий под воздействием наркотиков, а также будет стимулировать молодежь употреблять марихуану.

Однако для предпринимателей снятие ограничений может стать новой прибыльной индустрией с оборотом в миллиарды долларов.

Жители Калифорнии проголосовали за одобрение этого закона в ноябре 2016 года, одновременно с выборами президента США.

После этого законодатели разработали целый ряд налогов и правил, регулирующих продажу наркотика.

Критики закона говорят, что бюрократические сложности могут побудить продавцов и потребителей каннабиса оставаться на черном рынке. На данный момент лишь несколько десятков магазинов получили разрешение на продажу такого товара.

Кроме того, власти Лос-Анджелеса и Сан-Франциско получат право налагать дополнительные санкции на любую точку продажи марихуаны.

"Первый год или два нас ожидает хаос", - сказал агентству Франс-пресс глава компании по анализу рынка каннабиса Arcview Трой Дэйтон.

По его словам, пока городские власти согласовывают свои собственные правила поставок и продаж, может наступить "сумасшедшая неразбериха с ценами".

При этом эксперты предсказывают, что со временем этот бизнес может принести огромные доходы в одном из богатейших штатов страны.

В 1996 году Калифорния первой из американских штатов легализовала марихуану в медицинских целях.

По подсчетам Arcview, годовой оборот черного рынка каннабиса в США составляет 5,1 млрд долларов, а в случае его легализации может вырасти до 5,8 млрд к 2021 году.

Легальные покупатели марихуаны на новом рынке теперь будут вынуждены платить региональные, муниципальные и торговые налоги, которые, как ожидается, составят около 1 млрд долларов в год.

Употребление марихуаны будет запрещено в общественных местах и ближе чем в 300 метрах от школ, а также при вождении автомобиля.

На сегодняшний день марихуана легализована в шести американских штатах - Колорадо, Вашингтон, Орегон, Аляска, Невада и Калифорния. Это значит, что каждый пятый американец может купить этот наркотик легально.

Несмотря на это, федеральные власти США все еще воспринимают марихуану как запрещенное наркотическое вещество и ставят ее в один ряд с героином и кокаином.

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