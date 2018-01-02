Что загадывали и о чем мечтали президенты стран Центральной Азии в новогоднюю ночь?

CA-NEWS (KZ) - По традиции лидеры стран Центральной Азии в последние минуты уходящего года обязательно с телеэкранов поздравляют граждан своих стран с наступающим новым годом. Это уже стало не столько политической традицией, а сколько важной частью самого новогоднего праздника, говорится в обзоре новогодниx поздравлений президентов центральноазиатских стран политолога Ерлана Карина на своем канале в Telegram.

«Новогоднее поздравление — конечно же, не президентское послание с многочисленными поручениями для правительства и пространными мессенджами для общества, тем не менее, в этих коротких тестах лидеры пытаются упаковать самые значимые моменты уходящего года и в общем намекнуть на приоритеты в будущем году. Поэтому для интересующихся центральноазиатской политикой наблюдателей думаю будет интересен такой вот обзор новогодних поздравлений лидеров стран региона», - пишет эксперт.

По его мнению, лидеры государств, обращаясь к своему народу в канун Нового года, в основном говорили про одни и те же ценности — мир, согласие, единство и стабильность.

Президентские поздравления Карин условно разделил на два блока: первый блок – это напоминание гражданам об итогах уходящего года.

В этом блоке лидеры были не очень многословны, но наиболее внушительным он получился у казахстанского лидера — это и ЭКСПО, и саммиты ШОС и ОИС, и избрание Казахстана в состав Совета безопасности ООН, и другие действительно яркие международные события 2017 года.

«Туркменский президент, в первую очередь отметил проведение в Ашхабате Азиатских игр в закрытых помещениях по боевым искусствам, а также ввод новых инфраструктурных объектов — железнодорожный и автомобильный мосты через Амударью в Туркменабат-Фарабе и строительство новых жилых и офисных зданий в Ашхабаде», - отмечает Карин.

У президента Узбекистана особый акцент в поздравительной речи был сделан только на внешнеполитических успехах страны в 2017 году.

«В частности президент подчеркнул, что на принципиально новой основе развиваются отношения Узбекистана с соседними странами. Уже только поэтому заметно, как узбекский президент гордится тем, что ему удалось задать новый импульс региональному сотрудничеству и как он пытается это зафиксировать. Ради справедливости стоит признать, что действительно именно с действиями Шавката Мирзиёева связывается рост активности в контактах центрально-азиатских лидеров».

Далее Карин написал про лидеров Таджикистана и Кыргызстана, которые по его мнению, не стали много останавливаться на итогах 2017 года.

Эмомали Рахмон сразу же в начале новогоднего поздравления сделал оговорку, что несколькими днями ранее в Послании президента к Маджлиси Оли (парламент) были подробно обсуждены достижения, достигнутые нами в 2017 году, тем самым дав понять, что не намерен снова повторяться.

Новый лидер Кыргызстана Сооранбай Жээнбеков на президентском посту находится чуть больше месяца, поэтому ему не было особого смысла перечислять итоги и достижения 2017 года. «Он начал свое обращение с того, что 2017 год был историческим, однако не стал приводить конкретные результаты, ограничившись общими оценочными фразами. Но зато отдельно отметил в качестве основного достижения прошлого года, проведение открытых и конкуретных президентских выборов и избрание нового президента страны. С чем собственно, можно полностью с ним согласится», - считает политолог.

Самая важная часть новогодних поздравлений президентов, по анализу Карина — это разговор о будущем. «Конечно, президенты как опытные политики не станут раскрывать свои планы в коротком новогоднем обращении, но все равно не упустят такую возможность выхода перед всей нацией для того, чтобы обозначить ключевые приоритеты на следующий год».

Президент Туркменистана собирается в новом году провести первое заседание Халк Маслахаты, а также продолжит возрождение Шелкового пути, для чего даже избран девиз на 2018 год — «Туркменистан — сердце Великого Шелкового пути». А еще Аркадаг (туркм. Arkadag — «покровитель») сообщил, что с 1 января на 10 процентов повышается размеры заработной платы, пенсий и пособий.

Самый насыщенный политический график ожидается у казахстанского лидера. Впервые не только в истории Казахстана, но и всего региона, казахстанские дипломаты будут модерировать в Совете безопасности ООН. Поэтому 2018 год Казахстан начинает с высокого старта.

Шавкат Мирзиеев намерен усилить начатый им курс на расширение возможностей для бизнеса, поэтому 2018 год в Узбекистане объявлен Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий. Для придания важности выдвигаемых инициатив, узбекский лидер даже заявил, что 2018 год станет решающим в развитии Узбекистана.

Президент Таджикистана с нынешнего года намерен начать подготовку к проведению 30-летия государственной независимости.

«Новогоднее поздравление нового кыргызского президента это как список целого ряда зашифрованных посланий. В частности, скоро будет принята долгосрочная стратегия развития Кыргызстана. Это документ, который ранее несколько раз анонсировался прежним лидером страны Алмазбеком Атамбаевым. Видимо, Жээнбеков хотел подтвердить этим свое следование курсу предыдущего президента», - отмечает эксперт.

Далее в своем поздравлении Жээнбеков отметил, что страна приступила к созданию чистого, справедливого общества.

«Другой тезис Жээнбекова о том, что мы решительно очистим страну от коррупции — это уже предупреждение. В отличие от первых дней, в новогоднем поздравлений Жээнбеков уже не стал выделять отдельные страны в качестве приоритетных, отправив всем своим коллегам одно обращение — «традиционную дружбу с нашими соседями поднимем на новый уровень».

Карин отметил, что в политической риторике центрально-азиатских президентов появились некоторые особенности. К примеру, Эмомали Рахмон свое поздравление начал с того, что заканчивается 2017 год и наступает новый 2018 год по… григорианскому календарю. А Сооранбай Жээнбеков завершил свое поздравление пожеланием того, чтобы «Создатель не скупился на блага для кыргызского народа». Видимо, кыргызским и таджикским элитам уже приходится считаться, как говорится, с новыми трендами и изменениями в структуре электората, заключил политолог.