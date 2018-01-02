В США из-за холодов частично замерз Ниагарский водопад (видео)

- Понижение температуры привело к частичному замерзанию Ниагарского водопада, находящегося в американском штате Нью-Йорк и канадском Онтарио, сообщает Reuters со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

«Пробирающий до костей холод умудрился частично заморозить гигантский Ниагарский водопад, превратив аттракцион в замерзший, сверкающий рай», — пишет CNN. В прошлый раз Ниагарский водопад почти полностью замерз в 2014 году.

В Нью-Йорке, как ожидается, похолодает до минус 12 градусов, из-за ветра такая погода будет казаться еще холоднее.

В преддверии Нового года, 28 декабря, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал горожан не выходить на улицу из-за установившихся холодов. В тот день температура в городе опустилась до минус ​8 градусов. «Мы настоятельно рекомендуем всем горожанам на этой неделе выходить на улицу как можно реже из-за установившихся холодов. По возможности узнайте, как чувствуют себя ваши соседи и заведите домашних питомцев внутрь дома», - написал он.