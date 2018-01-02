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  3 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Китае запущен проект «Геном ста тысяч людей»

CA-NEWS (CA) - В Китае 28 декабря запустили проект «Геном ста тысяч людей», который представляет собой первый в Китае государственный план в исследовании генома человека и самый масштабный в мире геномный проект, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Китайские ученые намерены изучить связь между болезнями, здоровьем и наследованием генов посредством тщательной расшифровки геномов 100 тыс. человек, принадлежащих к главной народности хань и 9 малым народностям.

Главный специалист данного проекта, профессор Ван Ядун отметил, что цель проекта состоит в выяснении причин появления заболеваний и предоставлении справочных данных для китайских медицинских исследований, клинических диагнозов и лечения заболеваний.

Как планируется, в течение 4 лет будут выполнены все секвенирование и анализы геномов, в результате чего проект сможет стать генной инженерией с самой большой скоростью выполнения в мире.

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