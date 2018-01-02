Видео боксирующей бабушки удивило соцсети в Казахстане
CA-NEWS (KZ) - Видео бабушки бьющей в грушу в боксерских перчатках, удивило пользователей соцсетей.
Видео появилось в паблике Kazakh_video в Instagram. Больше чем за сутки видео посмотрели более 100 тысяч раз.
На кадрах пожилая женщина со знанием дела бьет боксерскую грушу, после чего говорит, что это хорошо для ее рук. «Раньше я не могла повязать платок», - отмечает бабушка.
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