Видео боксирующей бабушки удивило соцсети в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Видео бабушки бьющей в грушу в боксерских перчатках, удивило пользователей соцсетей.

Видео появилось в паблике Kazakh_video в Instagram. Больше чем за сутки видео посмотрели более 100 тысяч раз.

На кадрах пожилая женщина со знанием дела бьет боксерскую грушу, после чего говорит, что это хорошо для ее рук. «Раньше я не могла повязать платок», - отмечает бабушка.