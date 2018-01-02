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  3 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Генсек ООН: Единство должно стать путеводной звездой для человечества

CA-NEWS (CA) - В преддверии Нового года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с предостережением о том, что мир свернул с пути, ведущего к миру, сообщает Центр новостей ООН.

Он призвал сделать «единство» ключевым словом наступающего года.

В новогоднем послании глава ООН напомнил, что, вступая в должность предложил объявить 2017 год годом мира. Однако, по его словам, мир резко пошел в обратном направлении: сегодня углубляются конфликты, страх перед ядерным оружием никогда не был так велик со времени «холодной войны», в мире происходят ужасающие нарушения прав человека. Углубляется неравенство, на подъеме национализм и ксенофобия. А изменение климата происходит такими темпами, что человечество не успевает на него реагировать.

«По случаю Нового 2018 года я обращаюсь к вам не с призывом, а с предостережением, - сказал Генеральный секретарь. - Я бью тревогу».

При этом Антониу Гутерриш убежден, что «мы можем сделать наш мир более стабильным и безопасным»: «Мы можем урегулировать конфликты, преодолеть ненависть и защитить общие ценности. Но мы можем сделать это лишь сообща».

По его словам, «путеводной звездой» для человечества должно стать единство.

«Я призываю всех лидеров в преддверии Нового года заявить о своей решимости сократить неравенство, преодолеть разногласия, восстановить доверие, объединив людей вокруг общих целей», - обратился ООН к мировым лидерам.

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