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  3 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Financial Times признало Узбекистан одним из лидеров по улучшению делового климата на постсоветском пространстве
CA-NEWS (UZ) - В новом рейтинге Financial Times Узбекистан занимает вторую строчку, климат страны улучшился на 23,59 пункта на фоне общего результата 63,03.

Первую строчку в рейтинге заняла Украина – за период 2010–2017 гг. рейтинг Украины увеличился на 24,21 пункта, с 39,69 до 63,9.

На третьем месте Беларусь. Россия, например, находится на пятой строчке рейтинга. Кроме того, в список вошли такие страны, как Казахстан, Македония, Польша, Сербия, Таджикистан, Молдова, Чехия, Словения.

Однако, в исследовании Financial Times указано, что страны Восточной Европы и страны на пост-советском пространстве доминировали в рейтинге с 2010 года из-за низкой начальной точки, с которой ведется счёт.

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