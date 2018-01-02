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  3 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Новогоднее шоу в Дубае установило рекорд Гиннесса (видео)

CA-NEWS (CA) - Дубаи установили новый мировой рекорд по самому масштабному новогоднему лазерному шоу.

Шоу Light Up 2018 прошло у самого высокого сооружения в мире – башни Бурдж Халифа. На самой башне был запущен отсчет времени до наступления нового, 2018 года. Затем зрители наблюдали музыкальные лазерные проекции. Шоу длилось в течение примерно семи минут. Завершилось оно проекцией огромного парящего сокола.

Посмотреть на шоу пришли десятки тысяч зрителей. Оно стало «самым масштабным лазерным и звуковым шоу, спроецированным на одно здание». Величина проекции составила почти 110 тысяч квадратных метров.

Предыдущий рекорд, зафиксированный в 2013 году, принадлежит Гонконгу. Площадь лазерной проекции тогда превысила 46 тысяч квадратных метров.

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