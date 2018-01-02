Эмомали Рахмон подписал антитабачный закон Таджикистана

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня подписал 33 закона, которые ранее приняла нижняя палата и поддержала верхняя палата парламента республики.

Среди подписанных главой государства законов числятся «О статусе столицы», «О правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства», «Об ограничении потребления табачных изделий» и другие, сообщает пресс-служба главы государства.

Парламент Таджикистана в конце прошлого года рассмотрела подготовленный правительством проект нового закона «Об ограничении использования табачных изделий».

По сравнению с уже действующим с 2010 года аналогичным законом, новый закон еще больше ужесточил нормы табакокурения в стране: курить нельзя почти нигде.

Согласно нормам нового закона, курение полностью запрещено в административных зданиях, в рабочих кабинетах государственных и негосударственных предприятий, в подъездах жилых домов, в лифтах, в подземных переходах, в аэропортах, вокзалах, санаториях, общежитиях, кафе, ресторанах и в общественном транспорте.

Кроме того, в стране запрещена продажа табачных изделий на расстоянии ближе ста метров к зданиям учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, религиозных организаций.

Лицам, не достигшим 18 лет, нельзя продавать сигареты: если у продавца возникнет сомнение в возрасте покупателя, то он вправе потребовать от него соответствующий документ.

В стране теперь запрещена штучная реализация табачных изделий. Кроме того, на территории Таджикистана отныне запрещен бартер табачных изделий на другие товары и услуги, их бесплатная раздачу населению.

Принятый в 2010 году закон «Об ограничении использования табачных изделий» ограничил права курильщиков частично. Им было запрещено курить в общественных местах, но можно было курить в специальных отведенных для курения местах.