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  3 января 2018
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Протокол к соглашению о международном автомобильном сообщении между Узбекистаном и Кыргызстаном вступил в силу
CA-NEWS (UZ) - 30 декабря 2017 года вступил в силу Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Кыргызской Республики о международном автомобильном сообщении от 4 сентября 1996 года. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение Узбекистаном и Кыргызстаном о международном автомобильном сообщении был подписан 6 октября 2017 года в г.Ташкенте.

Протокол принят с целью углубления взаимовыгодного сотрудничества в области транспортных коммуникаций путем расширения сферы применения межправительственного Соглашения.

Согласно документу, стороны предоставляют и гарантируют друг другу свободный режим транзита по территориям своих государств, а также будут создавать благоприятные условия для осуществления перевозок по автомобильному маршруту «Ташкент – Андижан – Ош –Иркештам – Кашгар».

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