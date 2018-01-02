В Узбекистан после аномально тёплой зимы придёт похолодание

CA-NEWS (UZ) - Начиная с 4 января Нового года в Узбекистан придет похолодание. По прогнозам Узгидромета, во всех регионах Республики пройдет дождь с переходом в снег. Ожидается усиление ветра и резкое снижение температуры воздуха.

По данным ведомства, в Ташкенте и Ташкентской области 3 и 6 января будут без осадков, 4 января дождь, возможен переход в снег. 5 января местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Температура 3 января ночью 0...+5, днем +10...+15, 4 января ночью 0...+5, местами до -3, днем +3...+8; 5 января ночью -3...+2, днем +5...+10, 6 января 0...-5, днем +5...+10.

В Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях 3 и 6 января без осадков, 4 января дождь, возможен переход в снег. 5 января местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Температура 3 января ночью 0...+5, днем +10...+15, 4 января ночью 0...+5, местами до -3, днем +3...+8; 5 января ночью -3...+2, днем +5...+10, 6 января 0...-5, днем +5...+10.

В Каракалпакстане и Хорезмской области температура ночью 3 января 0...+5, 4-6 января 0...-5, днем 0...+5.

В Бухарской и Навоийской областях температура ночью 3 января 0...+5, 4-6 января понижение до 0...-5, днем 3 января +8...+13, 4 января +3...+8, 5-6 января +5...+10.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях температура ночью 3-4 января +3...+8, 5-6 января -3...+2, днем 3 января +13...+18, 4 января +7...+12, 5-6 января +10...+15.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях 5 января местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 3-4 января местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью -3...+2, местами до +5, днем 3 января +8...+13, 4-6 января +5...+10.

В горных районах республики 4-5 января временами осадки (дождь, снег). 3-4 января местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура 3 января ночью 0...+5, днем +5....+10, 4-6 января понижение ночью до -5...-10, днем до 0...-5 градусов.