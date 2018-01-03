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  3 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане мужчина обвиняется в изнасиловании 10-летней дочери
CA-NEWS (UZ) - В Избасканском районе Андижанской области Узбекистана 35-летний житель обвиняется в совершении действий сексуального характера в противоестественной форме в отношении своей 10-летней дочери. Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах.

По словам источников, первой о том, что 35-летний отец совершал в отношении своей 10-летней дочери действия сексуального характера, узнала родная тетя девочки. После увиденного, женщина сообщила об этом матери девочки – своей сестре.

"На протяжении шести месяцев мать девочки замечала, что ее муж совершает в отношении их общей дочери какие-то подозрительные действия сексуального характера. Но после того, как женщина полностью убедилась в виновности мужа, она сообщила об этом в милицию", – сказал собеседник.

В правоохранительных органах Избасканского района сообщили о том, что районная прокуратура возбудила по данному факту уголовное дело по статье 119 («Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме») УК Узбекистана. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет.

"Выясняется, что он насиловал ее с декабря 2016 года. Последний раз это случилось в июле 2017 года в голубятнике. Акт сексуального насилия увидела тетя девочки – сестра ее матери и рассказала обо всем матери ребенка. Вначале мать девочки не поверила, но после убедившись в правоте слов своей сестры, пошла в милицию и рассказала обо всем. Помимо этого, арестованный мужчина принуждал к половой близости в противоестественной форме и свою жену. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, идет следствие", – сказал один из сотрудников правоохранительных органов Андижана.

Состояние 10-летней девочки, подвергшейся сексуальному насилию со стороны отца, неизвестно. Ее семья отказалась общаться с журналистами.

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Комментарии (4)
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Tashkentec
14:43, 03 января 2018
Кастрировать без анестезии и посадить в камеру к самым отмороженым нелюдям, пусть гниёт там
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lagmanshow
10:19, 03 января 2018
Психически больной
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Inter777
10:02, 03 января 2018
Мразь!!! На зону его, а там с ним разберутся!!!
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Anarku1ova
09:52, 03 января 2018
О ужас...конец света..
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