В Узбекистане мужчина обвиняется в изнасиловании 10-летней дочери

- В Избасканском районе Андижанской области Узбекистана 35-летний житель обвиняется в совершении действий сексуального характера в противоестественной форме в отношении своей 10-летней дочери. Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах.

По словам источников, первой о том, что 35-летний отец совершал в отношении своей 10-летней дочери действия сексуального характера, узнала родная тетя девочки. После увиденного, женщина сообщила об этом матери девочки – своей сестре.

"На протяжении шести месяцев мать девочки замечала, что ее муж совершает в отношении их общей дочери какие-то подозрительные действия сексуального характера. Но после того, как женщина полностью убедилась в виновности мужа, она сообщила об этом в милицию", – сказал собеседник.

В правоохранительных органах Избасканского района сообщили о том, что районная прокуратура возбудила по данному факту уголовное дело по статье 119 («Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме») УК Узбекистана. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет.

"Выясняется, что он насиловал ее с декабря 2016 года. Последний раз это случилось в июле 2017 года в голубятнике. Акт сексуального насилия увидела тетя девочки – сестра ее матери и рассказала обо всем матери ребенка. Вначале мать девочки не поверила, но после убедившись в правоте слов своей сестры, пошла в милицию и рассказала обо всем. Помимо этого, арестованный мужчина принуждал к половой близости в противоестественной форме и свою жену. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, идет следствие", – сказал один из сотрудников правоохранительных органов Андижана.

Состояние 10-летней девочки, подвергшейся сексуальному насилию со стороны отца, неизвестно. Ее семья отказалась общаться с журналистами.