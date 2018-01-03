Прокуратура Таджикистана: Жители Худжанда отравились пловом с нитратом натрия (видео)

- Таджикистан, происшествия
- 8:58, 03 января 2018
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По словам следователей, при приготовлении плова был использован нитрат натрия, которого называют «натриевой селитрой» или «чилийской селитрой».
"На месте трагедии найдена небольшая коробка с остатками этого вещества. Смертельная доза натриевой селитры обнаружена и в организме умерших", - сообщил источник в прокуратуре Худжанда.
Ранее Акбар Шарифов, пресс-секретарь УМВД по Согдийской области, рассказал, что «30 декабря местные жители отмечали приближение Нового года в приусадебном участке одного из жителей 19-го микрорайона, ели плов, выпивали, но мероприятие закончилось трагически: четверо человек скончались от отравления, восемь, в том числе 67-летняя бабушка с внуком – госпитализированы». Повар 67-летний Комил Зоиров скончался сразу после употребления отравленного плова. Сейчас под присмотром врачей остаются 6 участников "новогоднего пиршества».
Возбуждено уголовное дело по ст. 108 УК РТ «Причинение смерти по неосторожности». По словам источника в прокуратуре, следователи выясняют – кто привез нитрат натрия, откуда и каким образом было доставлено это вещество.
Нитрат натрия - бесцветные прозрачные кристаллы без запаха с резким солёным вкусом - применяется как удобрение, в пищевой, стекольной, металлообрабатывающей промышленности, а также для получения взрывчатых веществ, ракетного топлива и пиротехнических смесей для придания огню жёлтого цвета.