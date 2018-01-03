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  3 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Прокуратура Таджикистана: Жители Худжанда отравились пловом с нитратом натрия (видео)
Предыстория: Новогодний плов оказался смертельным для четырех жителей Худжанда
CA-NEWS (TJ) - Судебно-медицинская экспертиза показала, что четверо жителей 19-го микрорайона города Худжанда скончались в результате отравления нитратом натрия, сообщила городская прокуратура 2 января.

По словам следователей, при приготовлении плова был использован нитрат натрия, которого называют «натриевой селитрой» или «чилийской селитрой».

"На месте трагедии найдена небольшая коробка с остатками этого вещества. Смертельная доза натриевой селитры обнаружена и в организме умерших", - сообщил источник в прокуратуре Худжанда.

Ранее Акбар Шарифов, пресс-секретарь УМВД по Согдийской области, рассказал, что «30 декабря местные жители отмечали приближение Нового года в приусадебном участке одного из жителей 19-го микрорайона, ели плов, выпивали, но мероприятие закончилось трагически: четверо человек скончались от отравления, восемь, в том числе 67-летняя бабушка с внуком – госпитализированы». Повар 67-летний Комил Зоиров скончался сразу после употребления отравленного плова. Сейчас под присмотром врачей остаются 6 участников "новогоднего пиршества».

Возбуждено уголовное дело по ст. 108 УК РТ «Причинение смерти по неосторожности». По словам источника в прокуратуре, следователи выясняют – кто привез нитрат натрия, откуда и каким образом было доставлено это вещество.

Нитрат натрия - бесцветные прозрачные кристаллы без запаха с резким солёным вкусом - применяется как удобрение, в пищевой, стекольной, металлообрабатывающей промышленности, а также для получения взрывчатых веществ, ракетного топлива и пиротехнических смесей для придания огню жёлтого цвета.

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Комментарии (4)
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Patrik100
12:38, 03 января 2018
Возможно и вкус есть соли нооо запах и тогда ле ?короче выпивали ,ну и все равно праздник какой-то злой сколько убийств и сколько происшествий произошло.
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Patrik100
12:36, 03 января 2018
Вот вам и новый год ваш добрый праздник,выпивали пишут ?и да допустим с солью перепутали то тогда скажите у этого вещества вкус соли? повар же проверял на вкус должен был заподозрить что это не соль?одна понятно в новый год пьют убивают и т д злой праздник.
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Inter777
10:53, 03 января 2018
Походу с солью перепутали
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sterva
10:20, 03 января 2018
Кошмар. С солью перепутали чтоли?
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