Лидер Ирана обвинил в организации протестов врагов государства

CA-NEWS (CA) - Верховный лидер Ирана обвинил врагов исламского государства в организации массовых протестов, в то время как власти усилили преследование участников антиправительственных демонстраций, начавшихся на прошлой неделе, сообщает Reuters.

Полиция арестовала более 450 демонстрантов в Тегеране за последние три дня, сказал заместитель губернатора. В других районах Ирана поздно вечером в понедельник протестующие нападали на полицейские участки, сообщают агентства и социальные сети.

Один сотрудник правоохранительных органов был убит в понедельник. Общее число жертв самых масштабных за последние восемь лет протестов достигло как минимум 14 человек.

“В последние дни враги Ирана использовали различные средства, включая деньги, оружие, политический и разведывательный аппарат для того, чтобы создать проблемы Исламской Республике”, - сказал во вторник верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Хаменеи сообщил на своем веб-сайте, что обратится к нации по поводу последних событий, “когда наступит подходящий момент”.

Он не назвал врагов Ирана, но Али Шамхани, секретарь Верховного совета национальной безопасности, сказал, что за беспорядками стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия.

“Саудиты получат неожиданный ответ Ирана, и они знают, насколько серьезным он может быть”, - сказал Шамхани ливанскому телеканалу Al Mayadeen TV.

Глава Революционного суда Ирана Муса Газанфарабади сказал, что задержанные понесут суровое наказание.

Он сказал, что задержанные вскоре предстанут перед судом, а их лидерам грозят серьезные обвинения, в том числе, в преступлениях против Бога, которые караются смертной казнью.

Агентство новостей ILNA со ссылкой на заместителя губернатора Тегерана Асгара Насербахта сообщило, что в субботу в иранской столице были арестованы 200 человек, в воскресенье - 150 и в понедельник - около 100 человек.

В других городах были задержаны сотни людей, сообщают агентства и социальные сети.

Насербахт сказал, что ситуация в Тегеране находится под контролем и что полиция не просила Корпус стражей Исламской революции о помощи.

Заместитель министра внутренних дел Хоссейн Золфагари сказал, что 90 процентов задержанных - люди младше 25 лет.

Демонстрации, начавшиеся на прошлой неделе, изначально были направлены против экономических трудностей и коррупции, но затем превратились в политические митинги.

Вскоре гнев был направлен на религиозное руководство страной, находящееся у власти с 1979 года, в том числе, верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

Иран является одним из крупнейших производителей нефти в картеле ОПЕК и региональной державой, оспаривающей влияние с Саудовской Аравией.

Многие иранцы недовольны вмешательством Тегерана в дела за рубежом и хотят, чтобы руководство страны озаботилось созданием рабочих мест в Иране, где безработица среди молодежи достигла в прошлом году 29 процентов.

Пресс-секретарь правительства Ирана Мохаммад Бакер Нобахт сказал, что протестующие и стражи порядка должны соблюдать закон.

“У людей есть право протестовать, но существует разница, между демонстрацией и беспорядками... Даже те, кто противостоит протестующим, должны действовать в рамках закона”, - сказал он.

Президент Ирана Хасан Рухани возложил ответственность за проблемы, ставшие причинами недовольства протестующих, на своего предшественника, а кроем того - на давнего противника Ирана, Соединенные Штаты.

“Люди на улицах не просят хлеба и воды, они просят больше свободы”, - сказал Рухани.

Президент США Дональд Трамп поддержал протестующих, написав в твиттере:

“Народ Ирана наконец-то поднялся против жестокого и коррумпированного иранского режима... У этих людей мало еды, высокая инфляция и нет прав человека. США следят!”.

Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми сказал в ответ: “Вместо того, чтобы тратить время на оскорбительные твиты в адрес других государств, Трамп должен сосредоточиться на внутренних делах Америки”.

Турция высказала озабоченность гибелью людей в Иране.

“Мы считаем необходимым избегать насилия и не поддаваться на провокации”, - говорится в заявлении турецкого МИД, выразившего надежду на то, что иностранного вмешательства удастся избежать.

Министерство иностранных дел России назвало внешнее вмешательство в события в Иране “неприемлемым”, сообщило агентство РИА Новости.

Иран и Россия являются основными союзниками президента Сирии Башара Асада, в то время как США, Саудовская Аравия и Турция поддерживают сирийскую оппозицию.