Врачи в Германии выступили против проверки возраста мигрантов

- Федеральная медицинская ассоциация Германии выступила против предложений ряда немецких политиков подвергать всех молодых мигрантов обязательному медосмотру для определения их возраста, сообщает Би-би-си.

Представители ассоциации назвали такие проверки неэтичными и ненадежными.

Ранее представители консервативных политических кругов предложили устраивать мигрантам медосмотры, чтобы убедиться, что они они не врут о своем несовершеннолетии с целью избежать депортации.

Такое предложение появилось вскоре после громкого убийства 15-летней девушки, предположительно, совершенного мигрантом из Афганистана.

Трагедия произошла в городе Кандель на юго-западе Германии. Подозреваемый, который утверждает, что он ровесник девушки, зарезал ее после того, как она прекратила с ним отношения.

Он обвиняется в убийстве на почве ревности.

Отец девушки надеется, что медицинская проверка выявит истинный возраст мигранта.

Элемент неопределенности

Предложение об обязательных медосмотрах мигрантов исходило от Христианско-социального союза, партии, входящей в правящую коалицию Германии. В частности, предлагалось проводить рентгенографическое обследование или замерять развитие зубов.

Однако, как отмечает глава Федеральной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери, вероятность ошибки в таких тестах довольно высока.

"Такие исследования очень сложны, дороги, и есть высокий элемент неопределенности", - сказал он в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

"Если вы будете поступать так с каждым беженцем, это будет вторжением в их личное пространство", - добавил он.

Немецкие эксперты подозревают, что многие мигранты лгут о том, что им еще нет 18-ти лет, чтобы получить большую социальную поддержку и избежать вероятности депортации на родину.

На сегодняшний день власти пытаются установить их возраст путем собеседования, а медицинские тесты проводятся только по желанию.

Представители Христианско-социального союза говорят, что они будут добиваться введения обязательных медицинских тестов, в то время как социал-демократы выступают против этой меры.

"Я хочу, чтобы каждый, кто прибывает в нашу страну и утверждает, что он подросток, проходил медицинскую проверку на определение возраста", - заявил министр внутренних дел Баварии Иоахим Херманн.

"Забота о молодых людях дорого обходится государству, и они меньше подвержены уголовной ответственности. Власти не могут оставлять это без внимания", - полагает Херманн.

Убийство девушки в Канделе - уже не первый случай, спровоцировавший призывы к медицинской проверке мигрантов.

В октябре прошлого года беженца из Ирана обвинили в изнасиловании 19-летней студентки из Фрайбурга. Сам он утверждал, что ему 16 лет, однако его собственный отец заявил в суде, что его сыну 33 года.