В Узбекистане ввели скидки на железнодорожные билеты в Россию и Казахстан

- Согласно информации пресс-службы сети железных дорог "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана"), оператор с нового года дня предоставил скидки при предварительной покупке билетов на прямые рейсы в Россию и Казахстан.

В пресс-службе отметили, "скидки на 2018 год в СВ, купейные и плацкартные вагоны, в зависимости от срока предварительной покупки проездного документа, составят 25-45% от его цены".

"Соответствующие скидки не распространяются на оформление билетов во внутригосударственном сообщении и для проезда организованных групп пассажиров", - указано в сообщении.