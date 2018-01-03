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  3 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане ввели скидки на железнодорожные билеты в Россию и Казахстан
CA-NEWS (UZ) - Согласно информации пресс-службы сети железных дорог "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана"), оператор с нового года дня предоставил скидки при предварительной покупке билетов на прямые рейсы в Россию и Казахстан.

В пресс-службе отметили, "скидки на 2018 год в СВ, купейные и плацкартные вагоны, в зависимости от срока предварительной покупки проездного документа, составят 25-45% от его цены".

"Соответствующие скидки не распространяются на оформление билетов во внутригосударственном сообщении и для проезда организованных групп пассажиров", - указано в сообщении.

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