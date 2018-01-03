Акимат Астаны планирует пользоваться услугами такси вместо служебных авто

- Акимат Астаны планирует пользоваться услугами таксопарков вместо служебных автомобилей, передает столичный медиацентр.

«В следующем году акимат Астаны планирует вместо служебных автомобилей перейти на обслуживание такси, что позволит сэкономить бюджетные средства», - говорится в сообщении.

В 2018 году проектом будут охвачены все автомобили акимата, а в 2019 году – микроавтобусы и специальная техника квазигосударственного сектора акимата