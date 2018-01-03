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  3 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Акимат Астаны планирует пользоваться услугами такси вместо служебных авто
CA-NEWS (KZ) - Акимат Астаны планирует пользоваться услугами таксопарков вместо служебных автомобилей, передает столичный медиацентр.

«В следующем году акимат Астаны планирует вместо служебных автомобилей перейти на обслуживание такси, что позволит сэкономить бюджетные средства», - говорится в сообщении.

В 2018 году проектом будут охвачены все автомобили акимата, а в 2019 году – микроавтобусы и специальная техника квазигосударственного сектора акимата

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