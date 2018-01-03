В Узбекистане для развития внутреннего туризма в календарь внедрены длинные выxодные

- Указ Президента Республики Узбекистан «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2018 году» предоставляет дополнительные возможности гражданам Узбекистана для путешествий и ознакомления с богатым культурно-историческим наследием и уникальными природными ресурсам.

Для всемерной поддержки развития внутреннего туризма и семейного отдыха в 2018 году законодательно устанавливаются дополнительные нерабочие дни приуроченные к государственным праздникам Новый год, Навруз и День независимости, а также осуществляется перенос отдельных выходных дней на ближайшие к этим праздничным датам рабочие дни.

В результате установления дополнительных нерабочих дней и переноса отдельных выходных дней продолжительность непрерывного отдыха в праздничные дни в 2018 году составит:

на Новый год – 5 календарных дней (с 30 декабря 2017 года по 3 января 2018 года);

на праздник Навруз - 5 календарных дней (с 18 марта по 22 марта 2018 года);

на День Независимости – 5 календарных дней (с 31 августа по 4 сентября 2018 года).

Помимо этого, в дни священных праздников Курбан хайит и Рамазан хайит, начиная в 2018 года, предусматривается установление трех непрерывных дней отдыха за счет переноса отдельных выходных дней на ближайшие к праздничным дням рабочие дни.

В целях организации туристических путешествий по стране в предусмотренные Указом трех-, четырех- и пятидневные периоды отдыха, Госкомтуризма Узбекистана и лицензированными туристическими компаниями будут сформированы дополнительные туры и маршруты внутреннего туризма, а также внедрена система скидок на транспортные и гостиничные услуги.

Справочно:

Подобные длинные выходные (Golden Week) внедрены в календари многих стран для стимулирования развития внутреннего туризма, но особенно известны и популярны Golden Week в Японии и Китае, в период которых путешествует подавляющее большинство жителей этих стран.