Число погибших в результате беспорядков в Иране выросло до 20 человек

CA-NEWS (CA) - Жертвами столкновений с силами безопасности в Иране стали как минимум 20 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на государственный иранский телеканал.

Во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан было убито шесть человек. Протестующие пытались проникнуть в хранилище правоохранителей и украсть оружие.

В городе Хамейнишехере погибли 11-летний мальчик и 20-летний молодой человек, в Наджафабаде от выстрелов умер служащий «Корпуса стражей революции». Все они были убиты из охотничьих ружей. Города, в которых это произошло, находятся в центральной части Ирана, в 350 км к югу от столицы страны Тегерана.

Как сообщает Reuters, полиция арестовала более 450 демонстрантов в Тегеране за последние три дня, сказал заместитель губернатора. В других районах Ирана поздно вечером в понедельник протестующие нападали на полицейские участки, сообщают агентства и социальные сети.

Глава Революционного суда Ирана Муса Газанфарабади сказал, что задержанные понесут суровое наказание.

Он сказал, что задержанные вскоре предстанут перед судом, а их лидерам грозят серьезные обвинения, в том числе, в преступлениях против Бога, которые караются смертной казнью.

Агентство новостей ILNA со ссылкой на заместителя губернатора Тегерана Асгара Насербахта сообщило, что в субботу в иранской столице были арестованы 200 человек, в воскресенье - 150 и в понедельник - около 100 человек.

Заместитель министра внутренних дел Хоссейн Золфагари сказал, что 90 процентов задержанных - люди младше 25 лет.

Массовые акции протеста продолжаются в Иране с 28 декабря. Люди выходят на улицы из-за недовольства инфляцией, высоким уровнем безработицы и против действующих властей страны. Для того чтобы пресечь протесты, власти страны временно ограничили доступ к Instagram и Telegram.