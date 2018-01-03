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  3 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Число погибших в результате беспорядков в Иране выросло до 20 человек

CA-NEWS (CA) - Жертвами столкновений с силами безопасности в Иране стали как минимум 20 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на государственный иранский телеканал.

Во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан было убито шесть человек. Протестующие пытались проникнуть в хранилище правоохранителей и украсть оружие.

В городе Хамейнишехере погибли 11-летний мальчик и 20-летний молодой человек, в Наджафабаде от выстрелов умер служащий «Корпуса стражей революции». Все они были убиты из охотничьих ружей. Города, в которых это произошло, находятся в центральной части Ирана, в 350 км к югу от столицы страны Тегерана.

Как сообщает Reuters, полиция арестовала более 450 демонстрантов в Тегеране за последние три дня, сказал заместитель губернатора. В других районах Ирана поздно вечером в понедельник протестующие нападали на полицейские участки, сообщают агентства и социальные сети.

Глава Революционного суда Ирана Муса Газанфарабади сказал, что задержанные понесут суровое наказание.

Он сказал, что задержанные вскоре предстанут перед судом, а их лидерам грозят серьезные обвинения, в том числе, в преступлениях против Бога, которые караются смертной казнью.

Агентство новостей ILNA со ссылкой на заместителя губернатора Тегерана Асгара Насербахта сообщило, что в субботу в иранской столице были арестованы 200 человек, в воскресенье - 150 и в понедельник - около 100 человек.

Заместитель министра внутренних дел Хоссейн Золфагари сказал, что 90 процентов задержанных - люди младше 25 лет.

Массовые акции протеста продолжаются в Иране с 28 декабря. Люди выходят на улицы из-за недовольства инфляцией, высоким уровнем безработицы и против действующих властей страны. Для того чтобы пресечь протесты, власти страны временно ограничили доступ к Instagram и Telegram.

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Комментарии (4)
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sefer
13:35, 03 января 2018
Patrik100
Жаль что твоя мать аборт не сделала когда была беремена тобой.....не подумала
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Zhaku_1
13:07, 03 января 2018
Да, там народ устал от религиозного фанатизма, бедности и не равенства. Совершенно понятно, что никакая диктатура и религиозное мракобесие в современный мировой порядок не вписывается, тем более в стране, которая еше недавно была цивилизованной до прихода к власти тоталитарных исламистов. Именно исламисты уничтожали все все иранские цивилизации. Мы тоже не должны идти по пути этих исламистов.
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Patrik100
12:50, 03 января 2018
Nuri2018
Чушь несёшь не грамотная лживая западно еврейский бот продажная алчная
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Nuri2018
11:17, 03 января 2018
Удивительно как религиозный фанатизм и мракобесие в наше время легко побеждает прогресс и цивилизацию в мусульманских странах. Ведь еще в середине 20 века Иран, Афганистан, Сирия были в полне цивилизованными странами. Женщины никогда не носили арабские паранджи, хиджабы, женщины носили обычные европейские одежды все женщины имели возможность учиться в вузах на равне с мужчинами. Так что же толкнула этих жителей усталость от религии. Жаль, что Средняя Азия и наша страна идет по пути регресса.
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