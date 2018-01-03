Совбез ООН впервые в истории начинает работу под председательством Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Совет Безопасности ООН впервые начинает работу под председательством Казахстана. Как единственная центральноазиатская страна в СБ ООН (с 2017 года) Казахстан привнесет региональную повестку в работу главной структуры всемирной организации, ответственной за поддержание мира и безопасности. О приоритетах страны на площадке Совбеза постпред страны Кайрат Умаров рассказал РИА Новости.

В этом году в Совете Безопасности ООН будут работать Боливия, Казахстан, Кот-д"Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Швеция, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, а также Великобритания, Китай, Россия, США и Франция, которые являются постоянными членами СБ ООН.

Так, на смену Египту и Сенегалу от группы африканских государств были избраны Кот-д"Ивуар и впервые — Экваториальная Гвинея; Польша пришла на смену Украине в восточноевропейской группе, от латиноамериканских стран Перу сменяет Уругвай, от азиатско-тихоокеанских стран Кувейт приходит на место Японии.

Угрозы региону

"Мы бы хотели обратить внимание Совета Безопасности и международного сообщества на вызовы, которые стоят перед странами Центральной Азии в вопросах безопасности и развития", - рассказал агентству Умаров.

Самым большим вызовом региону он называет ситуацию в Афганистане. Открытые дебаты на тему "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития" пройдут в Совбезе под председательством главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова 19 января. Свое участие уже подтвердили министры иностранных дел некоторых стран Центральной Азии и Афганистана. Казахстан также ожидает присутствия главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Мы бы хотели повернуть парадигму рассмотрения проблематики Афганистана к тому, что угрозу можно побороть через развитие. Создание образа привлекательного партнера и интеграция могли бы помочь нашим соседям и Афганистану начать процесс сотрудничества. Это бы создало позитивную атмосферу в самом Афганистане", - сказал Умаров.

"Когда речь идет об угрозе, возникает желание ее изолировать. Мы же предлагаем не изолировать Афганистан, а сделать из него хорошего партнера. Создавая рабочие места с обеих сторон границы, мы будем работать над позитивной повесткой и поможем Афганистану в развитии", - убежден он.

Постпред уверен, что Кабул нуждается не столько в помощи, сколько в мобилизации ресурсов и, главное, в развитии инфраструктуры. "Сегодня Центральная Азия стала торговым партнером номер один для Афганистана. Но важно, чтобы это был не только рынок, но и транзит", - подчеркивает дипломат.

И угрозы миру

Восемнадцатого января под председательством президента Нурсултана Назарбаева состоится заседание по важнейшей для страны теме отказа от ядерного оружия. Темой Астана заявила "Нераспространение оружия массового уничтожения через меры доверия", что станет обращением ко всем странам, которые сегодня пытаются получить ядерное оружие.

"Мы видим не сокращение ядерного оружия в мире, а обратный процесс — страны работают над улучшением ядерного арсенала. Кроме "пятерки" (постоянных членов СБ — ред.) есть другие страны, которые хотят включиться в этот клуб, получить это оружие. Сегодня распространение ядерного оружие, с чем международное сообщество боролось все это время, стоит под вопросом", - подчеркнул Умаров.

При этом очевидно, что сегодня о своих ядерных планах агрессивнее других заявляет Северная Корея. "Отсутствие доверия и открытых линий коммуникаций сильно усложняет ситуацию. Любое недопонимание, неправильное прочтение сигналов из Пхеньяна или Вашингтона может привести к очень большой проблеме, которая затронет и ближайшие страны — Китай, Россию и Казахстан", - говорит Умаров.

В Нью-Йорке дипломаты Казахстана уже встречались с представителями КНДР.

"Мы говорили — посмотрите на наш опыт, переймите его, откажитесь от ядерных разработок, и мы вам сможем помочь в том, чтобы международное сообщество к вам отнеслось по-другому. Наш опыт — жизненный, и он может быть наиболее приемлемым. К сожалению, нас пока не слышат. И понятно почему. Здесь нужна политическая воля, но обычно она приходит, когда есть доверие", - отмечает Умаров.

По словам Умарова, Казахстан шел в Совбез со сложной задачей найти сбалансированный подход между разными членами СБ.

"Мы все равно понимаем, что сегодня без сотрудничества, взаимопонимания и доверия мы не сможем решить задачи, которые стоят перед международным сообществом", - сказал дипломат.

В течение месяца Совбез также рассмотрит ряд традиционных вопросов повестки, в частности — химическое разоружение страны, а также политическую и гуманитарную ситуацию. Работа на этом направлении активно ведется и в столице Казахстана. Умаров подчеркнул, что эти усилия будут продолжены.

"Площадка Астаны сегодня реально работает и приносит зримые, ощутимые дивиденды всему процессу. В Совете Безопасности мы постоянно повторяем, что астанинский процесс не заменяет политический процесс в Женеве, они дополняют друг друга. Этот сигнал мы хотим усилить в ходе нашего председательства", - сказал Умаров.

Также состоятся ежеквартальные дебаты СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке и обсуждение ситуации в Ливии, Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике, Западной Африке и Сахеле, Южном Судане, Мали, Сомали, Кипре и Колумбии.