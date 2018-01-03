Назначен управляющий делами Аппарата президента и правительства Туркменистана
- Азия и мир, политика
- 10:45, 03 января 2018
- Просмотров: 383
CA-NEWS (CA) - Хаджымырат Хаджымырадов назначен управляющим делами Аппарата президента и кабинета министров Туркменистана, сообщает во вторник, 2 января пресс-служба туркменского лидера.
«Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова Хаджымырадов Хаджымырат Искандерович назначен управляющим делами Аппарата президента и кабинета министров Туркменистана», - говорится в сообщении.
Ранее он занимал должность начальника отдела управления Дворцовым комплексом главы государства и капитального строительства Управления делами Аппарата президента Туркменистана.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь