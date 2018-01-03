В Туркменистане завкафедры вуза уволили после сообщений о взятках

- Туркменистан, происшествия
- 11:04, 03 января 2018
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CA-NEWS (TM) - Заведующий кафедрой одного из крупнейших вузов Туркменистана уволен с занимаемой должности вслед за публикациями о взяточничестве, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».
Напомним, в конце декабря сообщалось о принудительном сборе денег со студентов преподавателями и руководителями Туркменского Государственного института транспорта.
В информации, поступившей в редакцию сообщалось о случаях принуждения учащихся к даче взятки, а также расценках за курсовую работу и оценки на экзаменах.
Вслед за публикациями руководитель кафедры Туркменского Государственного института транспорта Юсуп Юнусович Михтиев был отстранен от занимаемой должности.
По информации источника в данном вузе, официальная формулировка увольнения Михтиева «по собственному желанию», но в действительности причиной его отстранения являются публикации о коррупции в вузе.
Сам Юсуп Михтиев в интервью отверг сообщения о своем увольнении, назвав их «неправдой» и сообщил, что все еще продолжает работу в должности руководителя кафедры. От дальнейших разъяснений Михтиев воздержался.
В Туркменском Государственном институте транспорта увольнение Михтиева подтвердили, сообщив, что с прошлого месяца он больше не работает в данном учебном заведении, но сообщить причину увольнения отказались.
Вместе с тем, источники в Туркменского Государственного института транспорта сообщают, что взяточничество в вузе все еще сохраняется. По их словам, в период сессии некоторые преподаватели напоминают студентам о взятках за экзамены.
Как сообщалось ранее, согласно расценкам в данном вузе курсовая работа стоит 170 манатов, оценки на экзаменах - 200 манатов за высший балл, 100 манатов за четверку и 70 манатов за три балла. Стоимость дипломной работы 400 манатов (114 долларов по официальному курсу ЦБ - ред.)
Данную информацию, предоставленную собеседниками, не удалось подтвердить либо опровергнуть у руководства Туркменского Государственного института транспорта и связи.