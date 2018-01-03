В Туркменистане завкафедры вуза уволили после сообщений о взятках

CA-NEWS (TM) - Заведующий кафедрой одного из крупнейших вузов Туркменистана уволен с занимаемой должности вслед за публикациями о взяточничестве, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

Напомним, в конце декабря сообщалось о принудительном сборе денег со студентов преподавателями и руководителями Туркменского Государственного института транспорта.

В информации, поступившей в редакцию сообщалось о случаях принуждения учащихся к даче взятки, а также расценках за курсовую работу и оценки на экзаменах.

Вслед за публикациями руководитель кафедры Туркменского Государственного института транспорта Юсуп Юнусович Михтиев был отстранен от занимаемой должности.

По информации источника в данном вузе, официальная формулировка увольнения Михтиева «по собственному желанию», но в действительности причиной его отстранения являются публикации о коррупции в вузе.

Сам Юсуп Михтиев в интервью отверг сообщения о своем увольнении, назвав их «неправдой» и сообщил, что все еще продолжает работу в должности руководителя кафедры. От дальнейших разъяснений Михтиев воздержался.

В Туркменском Государственном институте транспорта увольнение Михтиева подтвердили, сообщив, что с прошлого месяца он больше не работает в данном учебном заведении, но сообщить причину увольнения отказались.

Вместе с тем, источники в Туркменского Государственного института транспорта сообщают, что взяточничество в вузе все еще сохраняется. По их словам, в период сессии некоторые преподаватели напоминают студентам о взятках за экзамены.

Как сообщалось ранее, согласно расценкам в данном вузе курсовая работа стоит 170 манатов, оценки на экзаменах - 200 манатов за высший балл, 100 манатов за четверку и 70 манатов за три балла. Стоимость дипломной работы 400 манатов (114 долларов по официальному курсу ЦБ - ред.)

Данную информацию, предоставленную собеседниками, не удалось подтвердить либо опровергнуть у руководства Туркменского Государственного института транспорта и связи.