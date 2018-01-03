В Улан-Баторе предприняты меры по сокращению загрязнения воздуха

- Министр Монголии, управляющий делами администрации правительства Г.Занданшатар проработал в первый день нового года в юрточных кварталах столичных районов и в мэрии Улан-Батора, сообщает Монцамэ.

Он познакомился с краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным мерами по снижению загрязнения атмосферного воздуха в столице с целью представления отчета своей работы на заседании кабинетa министров.

Как сообщил Г.Занданшатар, правительство Монголии планирует в среду провести первое свое заседание в новом году на тему «Борьба против загрязнения воздуха».

Он также отметил о важности разработки национальной программы по уменьшению загрязнения воздуха, участия в деятельности рабочей группы для реализации программы и внедрения новых теплозащитных и сохраняющих мер, соответствующих потребности каждого дома. Кроме того, планируется разработать краткосрочный план до 2019 года, среднесрочный до 2021 года, и долгосрочный до 2025 года, отметил он в ходе своей работы.

В Улан-Баторе уровень загрязнения воздуха достигает критических значений. Уровень твёрдых частиц в воздухе, который является наиболее опасным для здоровья в 17 раз превышает установленный ВОЗ безопасный уровень.

В Монголии, зима длится приблизительно 6 месяцев. Более 800 тыс. жителей зимой жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины, чтобы поддерживать тепло в доме и готовить пищу.