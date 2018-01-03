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  3 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане выявлены заключенные, контролирующие наркотрафик из тюрьмы
CA-NEWS (TJ) - Спецслужбы Таджикистана выявили группу заключенных, которые контролировали транзит наркотиков через таджикско-афганскую границу находясь в одной из душанбинских тюрем. В отношении этих заключенных возбуждено новое уголовное дело, сообщает Озоди.

Группа, в которую входили двое граждан Таджикистана и гражданин Афганистана, находилась в контакте с афганскими контрабандистами, в боестолкновении с которыми в прошлом месяце погиб командир погранотряда «Шурообод» полковник Хайриддин Ахтамов.

Напомним, боестолкновение произошло вечером 2 декабря примерно в 19 часов в горной местности Навобод джамоата Саричашма района Шамсиддин Шохин. Двенадцать вооруженных контрабандистов под предводительством Неъмата, Саттора и Тугали (жителей провинции Тахор) незаконно перешли линию государственной границы. В бою были ранены четверо таджикских пограничников, полковник Ахтамов погиб.

Источик, близкий к следствию, сообщил Радио Озоди 2 января, что группа заключенных контролировала передвижение контрабандистов по мобильной связи из тюрьмы. Афганские контрабандисты должны были передать 33 кг. наркотиков таджикским наркоторговцам.

«Все трое заключенных ранее были осуждены к длительным срокам заключения по ст. 200 УК РТ «Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта». Против них возбуждено новое уголовное дело», сказал наш источник.

Продолжается поиск граждан Таджикистана, которым афганские контрабандисты должны были передать «груз».

По словам источника, спецслужбы выявили, что и заключенные, и афганские контрабандисты использовали сим-карты мобильных операторов Таджикистана.

В тюрьмах Таджикистана использование мобильных телефонов запрещено. Однако, некоторые заключенные незаконным путем получают доступ к мобильной связи.

Летом прошлого года мобильным операторам в Таджикистане запретили продажу более двух сим-карт на человека. Решение об этом было принято совместно МВД, ГКНБ, Службой связи и мобильными компаниями страны. Сим-карта – это не просто средство, которое обеспечивает мобильную связь между абонентами, она является мощным источником информации. По мнению экспертов, к сим-картам привязаны аккаунты пользователей социальных сетей, электронные адреса и банковские доступы и такая информация может оказаться на руку террористам и организованным преступным группам.

Умарджони Эмомали, пресс-секретарь МВД Таджикистана, комментируя это решение отметил, что нередко члены террористических групп, а также наркоторговцы пользуются сим-картами, зарегистрированными на другого лица и это затрудняет их поиск или процесс расследования того или иного уголовного дела.

Протяженность таджикско-афганской границы – около 1,5 тысячи километров, и значительная ее часть проходит по труднодоступной горной местности, чем и пользуются наркоторговцы. Через таджикско-афганскую границу пролегает так называемый «северный маршрут», по которому афганские героин и опий попадают на черные рынки Центральной Азии, а оттуда – в Россию и Европу.

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