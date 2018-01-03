В Ташкенте презентованы транспортные средства для людей с ограниченными возможностями

CA-NEWS (UZ) - Компания «Узавтосаноат» представила автобус «SamAuto LE60», оснащённый пандусом, а также автомобиль «Спарк», оснащённый специальной техникой для водителей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила пресс-служба «Узавтосаноат».

На сегодняшний день в Узбекистане проживают около 600 тысяч людей с ограниченными возможностями.