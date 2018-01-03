В Ташкенте презентованы транспортные средства для людей с ограниченными возможностями
- Узбекистан, новости компаний
- 11:45, 03 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - Компания «Узавтосаноат» представила автобус «SamAuto LE60», оснащённый пандусом, а также автомобиль «Спарк», оснащённый специальной техникой для водителей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила пресс-служба «Узавтосаноат».
На сегодняшний день в Узбекистане проживают около 600 тысяч людей с ограниченными возможностями.
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