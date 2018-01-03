Первый монгол 2018 года родился в Сиднее
CA-NEWS (MNG) - В Австралии первый ребенок 2018 года появился на свет в 01:20 ночи. Им стал монгольский мальчик, родившийся в сиднейской больнице Westmead, сообщает местный телеканал Today.
Мальчик появился на свет весом 4,2 кг и ростом 51.5 см. Отмечается, что это второй ребенок в семье молодых родителей.
К настоящему моменту, в Австралии проживают более 2 500 монгольских граждан.
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