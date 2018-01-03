Двое жителей Узбекистана задержаны при попытке пройти в резиденцию главы региона в Казани

CA-NEWS (UZ) - В новогоднюю ночь двое жителей Узбекистана были задержаны за попытку пройти в резиденцию главы региона в Казани, сообщает портал «Про Казань».

В казанском Кремле около полуночи 1 января сотрудники охраны задержали двух жителей Узбекистана, которые пробрались к резиденции президента Татарстана, чтобы отпраздновать там Новый год.

- Двое жителей Узбекистана 41-го и 44-х лет пробрались за ограду около резиденции президента РТ, после чего их удалось поймать. По словам задержанных, работающих на "Цветочном базаре", они не пытались совершить никакого преступления, а просто хотели осмотреть резиденцию президента, так как раньше ее никогда не видели, - отмечается в сообщении.

По данному факту идет проверка.