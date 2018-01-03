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  3 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе впервые в новогоднюю ночь салют был запущен из 5 точек (видео)
Предыстория: Длиннее и зеленее: Главные елки в столицах стран Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - В соцсетях продолжается бурное обсуждение новогоднего салюта, запущенного в Душанбе 31 декабря 2017 года. Душанбинцы с восхищением делятся своими эмоциями по этому поводу.

Гостелеканал "Точикистон" опубликовал видео салюта.

Как сообщила Азия Плюс, в Душанбе впервые в новогоднюю ночь салют был запушен из 5 точек. Он продолжался четыре минуты после праздничного шоу, которое прошло на центральной площади страны «Дусти».

Салют в Душанбе запустили из пяти выбранных мест во всех районах столицы - Шохмансур, Исмоили Сомони, Сино, Фирдавси и центра Душанбе - на площади «Дусти», где установлена новогодняя ёлка.

Напомним, в этом году также впервые за многие годы главную елку установили за три недели до Нового года. Высота новогодней светодиодной красавицы 25 метров, диаметр ёлки – 12,5 метров.

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