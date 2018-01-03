В Душанбе впервые в новогоднюю ночь салют был запущен из 5 точек (видео)

- Таджикистан, общество
- 12:12, 03 января 2018
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CA-NEWS (TJ) - В соцсетях продолжается бурное обсуждение новогоднего салюта, запущенного в Душанбе 31 декабря 2017 года. Душанбинцы с восхищением делятся своими эмоциями по этому поводу.
Гостелеканал "Точикистон" опубликовал видео салюта.
Как сообщила Азия Плюс, в Душанбе впервые в новогоднюю ночь салют был запушен из 5 точек. Он продолжался четыре минуты после праздничного шоу, которое прошло на центральной площади страны «Дусти».
Салют в Душанбе запустили из пяти выбранных мест во всех районах столицы - Шохмансур, Исмоили Сомони, Сино, Фирдавси и центра Душанбе - на площади «Дусти», где установлена новогодняя ёлка.
Напомним, в этом году также впервые за многие годы главную елку установили за три недели до Нового года. Высота новогодней светодиодной красавицы 25 метров, диаметр ёлки – 12,5 метров.