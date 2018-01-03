Туркменистан продлил поставки электроэнергии в Афганистан на месяц

- Власти Афганистана во вторник, 2 января заявили, что энергоснабжение из Туркменистана в северные регионы страны возобновилось после двухдневного сокращения, сообщает местное издание Pajhwok.

Обе стороны также договорились о продлении поставок электроэнергии в Афганистан на один месяц.

Ранее, сообщалось, что Туркменистан поднял цену за электроэнергию поставляемую в Афганистана на 100%. Раньше 1 киловатт стоил $0,02, с нового года Туркменистан увеличил стоимость до $0,04.

Правительство Афганистана заключать контракт на новых условиях отказалось, в связи с чем туркменская сторона прекратила подачу электроэнергии в Герат, Фарьяб, Сари-Пуль и Джаузджан

Власти Афганистана надеются, что их делегация скоро посетит Туркменистан для переговоров по поставкам электроэнергии.

Напомним, Таджикистан экспортирует электроэнергию в соседний Афганистан по цене 4,059 цента за один кВт/ч.