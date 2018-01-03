Туркменистан продлил поставки электроэнергии в Афганистан на месяц
- Туркменистан, экономика
- 12:35, 03 января 2018
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CA-NEWS (TM) - Власти Афганистана во вторник, 2 января заявили, что энергоснабжение из Туркменистана в северные регионы страны возобновилось после двухдневного сокращения, сообщает местное издание Pajhwok.
|Предыстория: Туркменистан вдвое увеличил цену на электроэнергию поставляемую в Афганистан и приостановил подачу
Обе стороны также договорились о продлении поставок электроэнергии в Афганистан на один месяц.
Ранее, сообщалось, что Туркменистан поднял цену за электроэнергию поставляемую в Афганистана на 100%. Раньше 1 киловатт стоил $0,02, с нового года Туркменистан увеличил стоимость до $0,04.
Правительство Афганистана заключать контракт на новых условиях отказалось, в связи с чем туркменская сторона прекратила подачу электроэнергии в Герат, Фарьяб, Сари-Пуль и Джаузджан
Власти Афганистана надеются, что их делегация скоро посетит Туркменистан для переговоров по поставкам электроэнергии.
Напомним, Таджикистан экспортирует электроэнергию в соседний Афганистан по цене 4,059 цента за один кВт/ч.
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