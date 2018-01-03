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  3 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан продлил поставки электроэнергии в Афганистан на месяц
Предыстория: Туркменистан вдвое увеличил цену на электроэнергию поставляемую в Афганистан и приостановил подачу
CA-NEWS (TM) - Власти Афганистана во вторник, 2 января заявили, что энергоснабжение из Туркменистана в северные регионы страны возобновилось после двухдневного сокращения, сообщает местное издание Pajhwok.

Обе стороны также договорились о продлении поставок электроэнергии в Афганистан на один месяц.

Ранее, сообщалось, что Туркменистан поднял цену за электроэнергию поставляемую в Афганистана на 100%. Раньше 1 киловатт стоил $0,02, с нового года Туркменистан увеличил стоимость до $0,04.

Правительство Афганистана заключать контракт на новых условиях отказалось, в связи с чем туркменская сторона прекратила подачу электроэнергии в Герат, Фарьяб, Сари-Пуль и Джаузджан

Власти Афганистана надеются, что их делегация скоро посетит Туркменистан для переговоров по поставкам электроэнергии.

Напомним, Таджикистан экспортирует электроэнергию в соседний Афганистан по цене 4,059 цента за один кВт/ч.

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