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  3 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Жители Алматы смогут отслеживать движение общественного транспорта онлайн

CA-NEWS (KZ) - В Алматы пассажиры общественного транспорта могут отслеживать передвижение автобусов через смартфон в режиме онлайн, сообщила пресс-служба «Оңай Pay».

Для удобства пассажиров в режиме онлайн разработан и внедрен функционал отслеживания передвижения общественного транспорта Алматы.

Во вкладке «Маршруты» мобильного приложения «Оңай» на главной странице сервиса можно выбрать интересующий маршрут и видеть приближение каждого транспортного средства к определенной остановке. Также можно будет подобрать наиболее оптимальный маршрут из нескольких, отслеживая движение того или иного автобуса/троллейбуса. Доступны наглядная схема любого номера маршрута и ее отображение на карте города.

По словам директора директор «Oңай Pay» Александра Зайкина, пользователь может задать начальную и конечную точки маршрута, а сервис отображает весь общественный транспорт, движение которого соответствуют заданным параметрам, и примерное время пути.

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