Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан вошли в список лучших стран для приключенческого туризма
- Таджикистан, общество
- 13:17, 03 января 2018
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- Обновлено: 13:24, 03 января 2018
CA-NEWS (TJ) - Кыргызстан вошел в пятерку лучших стран для приключенческого туризма, заняв пятое место, по версии британского общества бэкпэкеров (British Backpacker Society).
Как сообщается на официальной странице организации в Facebook, всего в рейтинге оказалось 20 государств, в том числе страны СНГ. Так, Таджикистан оказался на седьмом месте, Грузия стала девятой, а Узбекистан занял 19 строчку списка.
Международная организация British Backpacker Society является туристическим сообществом, которое нацелено на изучение малоизвестных стран.
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