Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан вошли в список лучших стран для приключенческого туризма

- Кыргызстан вошел в пятерку лучших стран для приключенческого туризма, заняв пятое место, по версии британского общества бэкпэкеров (British Backpacker Society).

Как сообщается на официальной странице организации в Facebook, всего в рейтинге оказалось 20 государств, в том числе страны СНГ. Так, Таджикистан оказался на седьмом месте, Грузия стала девятой, а Узбекистан занял 19 строчку списка.

Международная организация British Backpacker Society является туристическим сообществом, которое нацелено на изучение малоизвестных стран.