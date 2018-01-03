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  3 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан вошли в список лучших стран для приключенческого туризма
CA-NEWS (TJ) - Кыргызстан вошел в пятерку лучших стран для приключенческого туризма, заняв пятое место, по версии британского общества бэкпэкеров (British Backpacker Society).

Как сообщается на официальной странице организации в Facebook, всего в рейтинге оказалось 20 государств, в том числе страны СНГ. Так, Таджикистан оказался на седьмом месте, Грузия стала девятой, а Узбекистан занял 19 строчку списка.

Международная организация British Backpacker Society является туристическим сообществом, которое нацелено на изучение малоизвестных стран.

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Комментарии (1)
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tvgolik
13:30, 03 января 2018
Это точно. Приключения на пятую точку у нас гарантированы.
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