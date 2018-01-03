Ученые прочли скрытые письмена на древних мумиях

- Британские исследователи разработали технику сканирования, позволяющую прочитать записи, сделанные на обрывках папируса, которые использовались при захоронении мумий, сообщает Би-би-си.

В Дневнем Египте спеленутая мумия помещалась сначала в своеобразную коробочку, сделанную из листов папируса и кусков ткани, а затем помещалась в саркофаг и далее - в гробницу.

Усопших из числа знати и богачей часто заворачивали в написанные ими самими исповеди, завещания и прочие важные документы.

В саркофаги бедняков чаще всего попадали обрывки папирусов, составлявших часть повседневной жизни, таких как списки покупок или уведомления об уплате налогов.

По словам ученых из Университетского колледжа Лондона, разработанные ими вместе с коллегами из Манчестера новые технологии позволят заглянуть в повседневную жизнь Древнего Египта.

Обнаруженные до сих пор в изобилии письмена на саркофагах и стенах гробниц фараонов дают представление о жизни высших сословий древних египтян. По мнению ученых, эти записи были своеобразной пропагандой того времени, поэтому о власть имущих мы знаем в основном то, что они хотели донести до потомков.

Теперь, благодаря новой системе сканирования, историки смогут прочитать весьма любопытные документы и заглянуть таким образом в будни обычных людей. Технология заключается в том, что с помощью различной частоты и силы светового воздействия чернила, которым написаны документы, начинают светиться.

В частности, вторую жизнь обрела мумия мужчины, хранящаяся в замке Чиддингстоун в графстве Кент. Обрывки папируса, использованные при изготовлении его погребального кокона, позволили ученым узнать его настоящее имя и установить, что останки были мумифицированы в период с 664 года до н.э. до 30 года н.э.

На куске папируса, расположенного в нижней части мумии, читается имя усопшего - Irethorru, что означает "глаз Хоруса обращен на моих врагов".

"Поскольку отходы папируса использовались при изготовлении таких престижных предметов [как маски и саркофаги], их длительной сохранности уделялось большое внимание", - говорит научный руководитель проекта профессор Адам Гибсон.

"Эти маски - одно из лучших хранилищ второстепенных папирусных документов, которые, если бы не такое применение, просто выбросили бы, а в них так много информации об этих людях, об их жизни", - продолжает ученый.

Чаще всего записи скрыты под слоем специальной пасты и прочих материалов, использовавшихся в изготовлении саркофагов. Единственным способом прочитать написанное до сих пор было уничтожение слоев, закрывающих папирусы.

Перед историками стояла дилемма: добраться до записей и узнать больше о жизни древних египтян или же сохранить работу мастеров, участвовавших в мумификации и погребении тела.

"Меня приводит в ужас, когда я вижу, как ради доступа к тексту уничтожаются бесценные артефакты. Это преступление. Количество таких предметов ограниченно, и теперь у нас есть технология, позволяющая и сохранить эту красоту, и прочитать документальные записи, сделанные самими древними египтянами об их жизни, о том, что для них было важно", - говорит египтолог из Университетского колледжа Лондона Катрин Пике.