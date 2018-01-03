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  3 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Джизаке санитарок медучреждения принуждают стирать грязные носки главы района
CA-NEWS (UZ) - Санитарок медицинского объединения в Дустликском районе Джизакской области Узбекистана принуждают в рабочее время убирать кабинет главы района, стирать его личные вещи и чистить обувь. Эту информацию на анонимных условиях подтвердил сотрудник администрации, передает centralasian.org.

Как рассказал один из жителей Дустликского района, санитарок районной больницы заставляют убирать рабочий кабинет и комнату отдыха главы района, а также мыть туалет, которым он пользуется. «Об этом мне рассказали сами санитарки. Они плакали, когда рассказывали мне об этом. Санитаркам, отказавшимся выполнять такую грязную работу, пригрозили увольнением. Неужели у нас нет ни одной организации, которая смогла бы защитить права этих женщин? – вопрошает местный житель.

Одна из санитарок рассказала, что на уборку в райадминистрацию их отправляет старшая медсестра районной больницы. «Мы были на смене, которая длится 24 часа. К нам пришла старшая медсестра и сказала, чтобы мы ехали в районную администрацию, взяв с собой тряпки. Когда мы приехали в администрацию, заместитель главы района по имени Амриддин завел нас в кабинет своего начальника и приказал нам почистить кабинет хлоркой. Мы сказали, что это вредно для нашего здоровья. Но он все равно заставил нас помыть хлоркой рабочий кабинет и комнату для отдыха чиновника, а также туалет и душевую, которой он пользуется», – рассказала санитарка.

По ее словам, кроме уборки рабочего кабинета чиновника, санитарок больницы заставили постирать и почистить личные вещи главы района. ​«Под вешалкой лежали две пары носков. Нас заставили постирать их, а также почистить обувь чиновника и намазать их кремом. Неужели у этого чиновника нет жены и дочерей, которые должны стирать его личные вещи? Ведь мы не его личные служанки», – возмущенно сказала собеседница.

Еще одна из санитарок районной больницы рассказала о том, что заместитель главы района пригрозил увольнением санитаркам, отказавшимся стирать и чистить личные вещи главы района.

Она также добавила, что глава Дустликского района поручил главному врачу центральной больницы каждые три дня отправлять в его администрацию санитарок для уборки рабочего кабинета и стирки личных вещей. Однако в администрации эту информацию опровергли.

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Комментарии (1)
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Tashkentec
14:27, 03 января 2018
Нет достоверной информации, но если это правда... Я бы заставил этого "царька" сожрать свои портянки, закусывая хлоркой! Его зам-а тоже пригласил бы на трапезу!
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