РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
ЦИК России разрешил еще трем претендентам на пост президента начать агитацию
CA-NEWS (CA) - Еще три претендента на пост президента России во вторник прошли процедуру выдвижения в кандидаты на выборах в 2018 году, передает корреспондент "Интерфакса".

В частности, ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии "Альянс зеленых", выдвинувших Эльвиру Агурбаш, Партии социальных реформ, выдвинувших Станислава Полищука, а также представителей инициативной группы самовыдвиженца Владимира Михайлова.

Комиссия также зарегистрировала их представителей по финансовым вопросам, и разрешила открыть им избирательный счет. Это означает, что теперь они могут начать сбор подписей в свою поддержку и официально приступить к предвыборной агитации.

Вопрос о регистрации самовыдвиженца Александра Чухлебова ЦИК отложил до прояснения правовой коллизии. Дело в том, что согласно справке, выданной МВД, Чухлебов имеет вид на жительство в Финляндии, однако сам претендент принес нотариально заверенный документ, который свидетельствует об аннулировании у него вида на жительство в данном государстве. Глава ЦИК Элла Памфилова предложила обратиться в Верховный суд с административным исковым заявлением, чтобы он "принял решение о наличии или отсутствии вида на жительство у Чухлебова, а также дал рекомендацию о регистрации его кандидатом".

ЦИК также отказал в регистрации представителей по финансовым вопросам претенденту, выдвинутому Партией социальной защиты, Михаилу Козлову из-за неполного пакета необходимых документов.

Процедура выдвижения в кандидаты на пост президента заканчивается 7 января для самовыдвиженцев и 12 января - для кандидатов, выдвинутых от партий.

В настоящий момент уже 64 претендента, в том числе и действующий глава государства Владимир Путин, заявили о своем желании принять участие в выборах президента в 2018 году.

Памфилова на заседании комиссии во вторник сообщила, что с начала избирательной кампании уведомления о проведении съездов партии и собраний инициативных групп по выдвижению в ЦИК направили 64 субъекта - 21 от политических партий и 43 самовыдвиженца.

Выборы президента России официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×