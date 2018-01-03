Китайско-монгольская торговля продолжила расти в 2017 году

- Внешняя торговля между Китаем и соседней Монголией сохранила тенденцию непрерывного роста в ушедшем году. Об этом свидетельствуют рекордные объемы экспорта и импорта через два главных погранперехода автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай), сообщает Синьхуа.

Согласно данным, опубликованным во вторник местными властями, через Эрэн-Хото, крупнейший ж/д переход на китайско-монгольской границе, в 2017 году было перевезено 11,2 млн тонн грузов, что на 16% больше по сравнению с 2016 годом.

При этом через Эрэн-Хото осуществилось 570 трансграничных перевозок по маршрутам Китай-Европа. Данный показатель также побил новый исторический рекорд.

Повышение спроса Китая на железную руду привело к расширению экспорта из стран вдоль "Пояса и пути" по трансграничной транспортной сети, пояснили таможенники.

Вместе с этим объем грузоперевозок 2017 года через другой важный погранпереход - Ганьцимаоду достиг 17 млн тонн с приростом на 26,2%, что стало возможным главным образом благодаря увеличению импорта угля и медного концентрата из Монголии.