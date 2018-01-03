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  4 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туристический бренд Узбекистана будут продвигать видные представители зарубежных стран
CA-NEWS (UZ) - Государственный комитет по развитию туризма прорабатывает вопрос внедрения института «Tourism brand Ambassador of Uzbekistan» (Посол туризма Узбекистана в зарубежных странах).

На сегодняшний день разрабатывается целый комплекс мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.

Предусматривается создание и продвижение туристического бренда Узбекистана, туристических суб-брендов регионов. Для этих целей предполагается создать ряд новых институтов, в частностности, "Национальный PR-центр" в сфере туризма, институт "послов туризма" в зарубежных странах.

Предполагается, что послами туризма в зарубежных странах будут назначаться видные представители политических, культурных, спортивных, деловых кругов зарубежных стран.

Полный круг обязанностей послов еще предстоит разработать и утвердить. Однако уже сейчас известно, что одной из главных функциональных обязанностей станет проведение рекламных акций с использованием их имени и фотографий.

Планируется, что Послы туризма Узбекистана в зарубежных странах получат право бесплатного посещения Узбекистана два раза в год для проведения различных промоакций, направленных на привлечение туристов из их стран.

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