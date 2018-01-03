Двое мужчин ограбили АЗС в Северо-Казахстанской области (видео)

- Нападение на АЗС произошло в Северо-Казахстанской области за несколько часов до наступления нового года, сообщает пресс-служба ДВД СКО. Преступление попало на камеры видеонаблюдения.

Двое мужчин в масках совершили нападение на автозаправочную станцию «КазМунайГаз», расположенную на автодороге Челябинск — Новосибирск. Запись появилась в социальных сетях, здесь же пользователь, выложивший видео, прокомментировал, что налетчики напали на женщину-кассира и охранника. В итоге преступники скрылись с места преступления.