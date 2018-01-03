Валютные резервы Монголии достигли $3 млрд

CA-NEWS (MNG) - К концу декабря 2017 года валютные резервы Монголии достигли $3 млрд, отметила директор Департамента управления ресурсами и развития финансовых рынков Центрального банка Монголии Д.Баянзул, сообщает Монцамэ.

По ее словам, будущее монгольской экономики выглядит перспективным.

При этом некоторые экономисты подчеркивают, что бонды “Хуралдай” и “Гэрэгэ” сыграли важную роль в увеличении валютных резервов Монголии. Рост был дополнительно увеличен на 9 процентов за счет закупки золота Монголбанком у старателей и золотодобывающих предприятий в 2017 году.