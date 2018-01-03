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  4 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Около 50% инвестиций в Таджикистан приходится на Китай
CA-NEWS (TJ) - Около 50% (47,3%) от общего объема иностранных инвестиций, поступивших в Таджикистан, приходится на Китай. Об этом говорится в экономическом докладе Всемирного банка по Таджикистану «Повышенная уязвимость, несмотря на устойчивый экономический рост».

Согласно документу, в первой половине 2017 года приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) значительно снизился, и составил всего 1,9% ВВП, по сравнению с 6,3% ВВП за тот же период 2016 года.

По данным аналитиков банка, почти половина объема иностранных инвестиций направлена на добывающий сектор, за которым следуют транспорт и производство.

Около 80% объема иностранных инвестиций поступили из Китая (47,3%) и России (31,3%). Третий по величине поток инвестиций поступил из Швейцарии (6,8%).

Правительство Японии недавно заявило, что предоставит инвестиции в размере около $200 млн. для строительства грузового терминала аэропорта города Душанбе.

Это позволит диверсифицировать базу прямых иностранных инвестиций и ее отраслевой состав.

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