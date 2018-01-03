В узбекских аэропортах начала работать система двойного коридора

- Система двойного («зеленого» и «красного») коридора в пунктах пропуска через таможенную границу Узбекистана начала работать с 1 января в международных аэропортах республики.

Как сообщает kommersant.uz, в международных аэропортах специалистами Uzbekistan Airways проведены все необходимые инфраструктурные работы для обеспечения функционирования системы двойного коридора.

Авиапассажиры, следующие через таможенную границу, могут выбрать в качестве формы декларирования товаров для некоммерческих целей «зеленый» или «красный» коридор для совершения таможенных операций.

«Осуществленные меры значительно улучшат логистику пассажирского потока. Приведение таможенного оформления граждан в соответствие с общепринятыми мировыми стандартами и упрощение таможенных формальностей направлено на создание наиболее благоприятных условий для развития туризма и повышение эффективности методов контроля», отметили в компании.

Декларирование товаров в зеленом коридоре осуществляется в устной форме. Проход через зеленый коридор рассматривается как заявление таможенному органу о том, что у лица нет товаров, подлежащих письменному декларированию.

К зеленому коридору не допускаются товары, ввоз или вывоз которых запрещен или ограничен законодательством, чья стоимость или количество превышает нормы беспошлинного ввоза и нормы ввоза товаров, не облагаемых акцизным налогом, а также наличная национальная и иностранная валюта в суммах, превышающих предельные разрешенные к ввозу и вывозу суммы, подлежащие декларированию в письменной форме.

Лица, следующие по красному коридору, заполняют пассажирскую таможенную декларацию, отмечается в сообщении.